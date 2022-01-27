Киргизско-таджикские переговоры были сорваны из-за продолжения стрельбы

Запланированные переговоры представителей Киргизии и Таджикистана по поводу прекращения вооруженного конфликта на границе двух государств не состоялись из-за продолжения перестрелок, сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«27 января 2022 года на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих», – приводит сообщение ТАСС.

В мэрии таджикского города Исфара РИА «Новости» сообщили, что интенсивная стрельба с двух сторон продолжается в зоне конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном.

«В зоне конфликта продолжается интенсивная стрельба с двух сторон. В таджикских селах Сомониен и Ходжа Аъло до сих пор отключено электричество. Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода находится в зоне конфликта», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что к границе Таджикистана и Киргизии стягиваются войска. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов. Число пострадавших с обеих сторон из-за перестрелки на таджикско-киргизской границе возросло до 17, из них 13 – с таджикистанской стороны.

Беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями, есть сообщения о стрельбе.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.