 

Таджикистан обвинил Киргизию в обстреле мирных граждан

27.01.2022, 22:50, Новости дня
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Представитель Киргизии не прибыл на переговоры с органами власти таджикского города Исфара по урегулированию приграничного конфликта, вместо этого был открыт огонь по мирным гражданам Таджикистана, информирует «Ховар» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

«Примерно в 17.20 (15.20 мск) группа неизвестных граждан Кыргызской Республики в количестве 50 человек из числа жителей <…> Баткенской области на мосту в районе населенного пункта Ходжаи-Ало принудительно остановила автомашину марки «Портер» гражданина Республики Таджикистан, перевозившего песок и передвигавшегося по территории Республики Таджикистан из населенного пункта Ходжаи-Ало в поселок Сомониен Исфаринского района», – приводит текст сообщения ТАСС.

«С целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Кыргызской Республики была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфара Согдийской области Республики Таджикистан. Однако кыргызская сторона не прибыла на встречу. Вместо этого примерно в 18.10 (16.10 мск) со стороны кыргызских пограничников, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 метров), был открыт огонь из имеющегося стрелкового оружия по мирным гражданам Республики Таджикистан», – заявили в ГКНБ.

Ранее Киргизия обвинила Таджикистан в срыве переговоров, нарушении двусторонних договоренностей о прекращении огня и продолжении обстрела киргизских военных.

Напомним, беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями. Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.



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