Эксперт: Конфликт Киргизии и Таджикистана может быть использован внешними игроками

«Талибы пришли к власти в Афганистане, «случился» Казахстан с участием иностранцев. Вектор экспансии пошел на север. Вполне возможно, что такие вектора могут быть кем-то использованы в пограничных конфликтах между Киргизией или Таджикистаном»», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин, комментируя новое обострение на границе двух стран.

«Это не первый инцидент, и, возможно, они продолжатся с применением более серьезного оружия и влиянием внешних сил, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в регионе», – сообщил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Он напомнил, что изначально приграничные перестрелки были вызваны территориальными претензиями между сторонами. «Госграница, которую делят страны (почти тысяча километров), не отрегулирована. Во времена СССР в этом не было необходимости, но сейчас идут, можно сказать имущественные споры», – отметил собеседник.

«Поскольку граница пролегает по реке Исфара, кому принадлежит какая земля – вопрос спорный. Одна часть территории формально принадлежит Киргизстану, но используют ее таджики, которые там живут. Отсюда все местные стычки, в том числе с применением оружия, а правительствам приходится это как-то сглаживать», – добавил он.

«Но что важно – за последний год серьезно изменился контекст. Талибы (Талибан – организация, признанная ООН террористической) пришли к власти в Афганистане, «случился» Казахстан с участием иностранцев. Вектор экспансии пошел на север. Вполне возможно, что такие вектора могут быть кем-то использованы в пограничных конфликтах между Киргизией или Таджикистаном», – допустил Лепехин.

По его мнению, упомянутые события изменили отношение к любым противостояниям. «Раньше речь могла идти просто о том, что две общины – киргизская и таджикская – что-то не поделили, постреляли друг в друга, потом вмешалась полиция с обеих сторон, и вопрос решился. Сейчас, повторюсь, контекст меняется», – указал политолог.

«Конечно, было бы преувеличением проводить аналогию с конфликтом в Нагорном Карабахе и борьбу Армении с Азербайджаном. Там фигурировал национальный аспект. То, что мы видим сейчас на границе Таджикистана и Киргизии – конфликты местного значения, которые могут использоваться внешними игроками в их целях», – заключил он.

В четверг погранслужба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявила, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги, соединяющей киргизские города Баткен и Исфана в южой Баткенской области. Инцидент сначала удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой, информирует ТАСС.

По заявлению киргизских силовиков, обстановка ухудшилась в связи с «применением таджикской стороной оружия» против киргизских пограничников. Погранслужба ГКНБ также утверждает, что таджикские военнослужащие применяют в перестрелке на границе минометы и гранатометы.

По версии таджикской стороны, беспорядки вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана, которые ехали из приграничного села Сомониён в другой таджикский населенный пункт – Чоркух, закидали камнями. Таджикское информагентство Азия-плюс, в свою очередь, сообщило о том, что житель села Сомониён погиб из-за того, что в его дом «попал снаряд, выпущенный с киргизской стороны». По сообщению того же агентства, 11 граждан Таджикистана были ранены в перестрелке.

Душанбе также обвинил киргизских силовиков в применении минометов в перестрелке на границе. Киргизия задействовала беспилотники, нарушив воздушные границы двух республик, сообщило таджикское агентство «Ховар» со ссылкой на Госкомитет нацбезопаности (ГКНБ) республики.

Киргизское информагентство 24.kg сообщило, что жители расположенных на границе с Таджикистаном киргизских населенных пунктов начали покидать свои дома из-за возникшей в четверг между военнослужащими двух государств перестрелки.

Запланированные переговоры представителей Киргизии и Таджикистана по поводу прекращения вооруженного конфликта на границе двух государств не состоялись из-за нынешнего обострения обстановке. Напомним, что в апреле 2021 года перестрелка на киргизско-таджикской границе в едва не перелилась в полномасштабный конфликт. Как поясняла тогда газета ВЗГЛЯД, местное население враждует из-за контроля над сельхозземлями, пастбищами, источниками воды и дорогами.