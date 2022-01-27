 

Доля заболевших и госпитализированных с COVID-19 детей достигла самых высоких значений за все время эпидемии – НАН Украины

27.01.2022, 22:42, Новости дня
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“Доля детей среди случаев болезни и случаев госпитализации достигла самых высоких значений за все время пандемии… Резко возросла вовлеченность детей в эпидемический процесс: их доля среди всех случаев болезни достигла 15%, а среди всех случаев госпитализации – 18%. Оба значения максимальны за все время наблюдений”, – говорится в отчете.

Также доля госпитализированных среди случаев болезни в возрастной категории 0-9 лет превысила соответствующую долю в категории 60-69 лет. В НАН сообщили, что эти показатели фоне аналогичных мировых данных указывает на смещение свойств вируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 27 января в Украине подтвердили 3,9 млн случаев коронавируса, умерло 99,7 тыс. человек.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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