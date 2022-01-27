Сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега. Синоптик рассказала о погоде в Украине

“В Украину снова идут сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега. Местами ожидается налипание мокрого снега. Ветер юго-западного направления будет задувать и завывать до штормового на западе, севере. А в центральных областях, на ыостоке и юге еще будет умеренным, однако и там в субботу усилится до 15-20 метров в секунду”, – рассказала специалист.

Температура воздуха в ночь на пятницу на востоке страны, в центральной и в южных областях -3…-8 °C, в Сумской и Харьковской областях -8…-11 °C.

“В течение дня повсюду в Украине будет крутиться около нуля, на юге до +1…+4 °C. В Киеве пятница предполагается ветреной, со снегом, мокрым снегом, налипанием мокрого снега”, – добавила Диденко.

Она подчеркнула, что погода будет “стремительная, бурная, но адекватная украинскому климату”.

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