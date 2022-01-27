Мнение: Легенда учений “Союзная решимость 2022”
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Согласно легенде учений, войска "империалистических хищников" (Нерис, Бедбугия, Помория и подконтрольная им террористическая организация Днепровия) нападают на Республику Полесье, чтобы свергнуть ее политическое руководство и разрушить Союзное Государство Республики Полесье и Северной Федерации.
Читай – войска США, НАТО и подконтрольные США украинские террористы нападают на Белоруссию, чтобы свергнуть Лукашенко и разрушить Союзное Государство Белоруссии и РФ.
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Источник: Colonel Cassad
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