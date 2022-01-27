Платье с запахом, туника и ассиметричный крой: модели одежды, которые легко замаскируют нежелательный живот женщинам за 40 лет

Часто у женщин возраста 40 лет и старше появляется небольшой животик, который можно легко замаскировать при помощи грамотно подобранной одежды. Есть много вещей, которые сейчас в моде и отлично подходят для визуальной коррекции той части тела, которая не совсем устраивает. Вот несколько моделей одежды, благодаря которым можно визуально замаскировать животик.

Нижнее белье

Чтобы выглядеть визуально более стройно и замаскировать округлый животик, нужно правильно подобрать нижнее белье. Очень важно, чтобы бюстгальтер и трусики хорошо сидели на фигуре и моделировали ее.

Совсем необязательно выбирать специальные корректирующие модели. Просто должно быть такое нижнее белье, которое не будет выделяться сквозь одежду. Кроме того, подобранная модель должна прикрывать живот. Также стоит правильно выбрать бюстгальтер, чтобы он идеально подходил по размеру груди.

Естественно, можно не носить корректирующее белье каждый день, а надевать его только для особого случая. Оно помогает сделать фигуру более подтянутой. Отличным вариантом станут корректирующие шорты из спандекса, которые утягивают живот, визуально делают более стройными бедра и приподнимают ягодицы.

Платье с запахом

Платье с запахом является отличным вариантом, который идеально подходит для большинства женщин, независимо от типа их фигуры и размера.

Отлично смотрится наряд с V-образным вырезом. Чтобы замаскировать животик, можно просто изменить способ завязывания пояса.

Легинсы и туника

Живот можно визуально замаскировать при помощи туники и легинсов. Многослойность всегда является хорошим вариантом, если хочется что-то спрятать. Отличный вариант – надеть платье поверх брюк.

Струящаяся туника или платье-трапеция могут творить самые настоящие чудеса, когда дело доходит до маскировки животика, если вы наденете их поверх легинсов.

Свободный материал туники будет драпировать области, которые вам не очень нравятся. Если правильно подобрать брюки или легинсы, то они помогут замаскировать живот и создать более стройный силуэт. Также можно надеть платье-тунику поверх ярких колготок.

Вечернее платье

Если хочется подобрать идеальный наряд для торжественного мероприятия, который поможет скрыть живот, то отличным вариантом станет платье асимметричного покроя с драпировками, которые расположены вертикально, а не поперек живота.

Также хорошо будет смотреться платье в вертикальную полоску. Она визуально вытягивает силуэт.

Скрыть животик можно при помощи платья с красивыми принтами. Грамотно подобранный рисунок поможет замаскировать несовершенства фигуры. Однако если узор выбран неправильно, то он будет привлекать внимание к любой выпуклости на животе.

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Платье с поясом

Отлично будет смотреться платье с красивым поясом. Такой наряд можно подобрать в совершенно любом цвете и с разными принтами. Стоит выбирать эластичный и мягкий ремень, который будет визуально скрывать любые складки и выпуклости.

Платье асимметричного кроя

Асимметричные детали являются отличным способом отвлечь внимание от живота.

Такой наряд отличается тем, что с его помощью можно создавать вертикальные и диагональные линии, благодаря которым силуэт будет казаться более стройным.

Платье прямого покроя

Свободный наряд прямого покроя, выполненный из натуральной ткани, будет красиво струиться по фигуре, не привлекая внимание к животу.

Можно дополнить наряд красивым ожерельем, чтобы привлечь внимание к зоне декольте.

Платье-рубашка

Это просто отличный вариант, чтобы замаскировать живот. Хорошо будет смотреться такой наряд с несколькими расстегнутыми пуговицами и поясом на талии.

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Чтобы выглядеть более стильно, стоит накинуть сверху удлиненный жилет без рукавов.

Платье с завышенной талией

Такой наряд привлекает внимание к самой тонкой части туловища, которая находится прямо под бюстом, и струится по фигуре, не облегая ее.

Можно подчеркнуть свою грудь платьем в стиле ампир.

Плиссированное платье

Такой наряд может иметь много преимуществ, когда дело доходит до того, чтобы скрыть живот. Складки естественным образом помогают создать несколько вертикальных линий. Платье со складками и открытыми плечами привлекает внимание к груди, визуально делая талию более тонкой.

Платье-блузон

Платье-блузон помогает создать иллюзию того, что верхняя часть тела немного больше, чем нижняя.

Если хочется подчеркнуть линию талии, то можно добавить красивый пояс.

Трапеция

Если вам не слишком сильно нравится силуэт и фигура, то стоит выбирать для себя платье, которое выполнено в виде трапеции. Оно помогает замаскировать все имеющиеся недостатки.

Летящее летнее платье

Чтобы летом выглядеть привлекательно, стоит подобрать красивый наряд.

Если хочется немного замаскировать выпуклый животик, то лучше всего отдавать предпочтение свободным длинным летним сарафанам. Стоит сочетать летящее платье с красивыми аксессуарами.