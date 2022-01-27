Девушка рассказала, как из-за своей необычной внешности потеряла всех своих друзей и стала одинокой

Находится на пике популярности, выглядеть красиво – это мечта многих представительниц слабого пола. Однако не всегда прекрасный внешний вид играет на руку.

Девушка поведала историю о том, как она потеряла всех близких и стала одинокой. Друзья просто начали делали вид, что ее не существует.

Лили рассказала, как красота может сыграть злую шутку с каждым человеком.

«Моим друзьям очень не нравилось то, что на меня обращали внимания, при этом я старалась делать все, чтобы не привлекать его» – говорит Лилия.

Блогерша поделилась со зрителями тем, что ближайшее окружение перестало звать ее на праздники, так как боялись, что гостя перетянет на себя все внимание. Особенно это казалось знакомых женского пола – они всегда считали ее самой главной соперницей.

«Мне грустно от того, что со мной так поступают. В действительности я очень скромная, и знаю, что внешняя красота не значит ничего. Важно быть прекрасной изнутри».

Девушка поняла, что привлекает внимание окружающих, когда ей исполнилось восемнадцать лет. Тогда она очень удивлялась тем, что ее норовили угостить, спрашивали разрешение познакомиться.