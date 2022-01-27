Главком ВКС сообщил о планах создать в РФ воздушный пункт управления беспилотниками

Для российских Воздушно-космических сил (ВКС) создадут воздушный пункт управления беспилотниками, рассказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу главком ВКС Сергей Суровикин.

Суровикин представил министру перспективное рабочее место оператора беспилотных летательных аппаратов, аппаратура которого обеспечивает управление одновременно 16 аппаратами.

«В воздушном пункте управления та же аппаратура будет стоять», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Суровикина.

На необходимость создания такого пункта ранее указал Сергей Шойгу.

Напомним, глава Минобороны проинспектировал построенный компанией «Кронштадт» в подмосковной Дубне первый специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Ему рассказали о сроках первого вылета беспилотного летательного аппарата радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД».

Новое производство беспилотников в Дубне также посетили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.