Число заболевших COVID детей за две недели в РФ выросло в 14 раз

Число заболевших COVID-19 детей за последние две недели в РФ выросло примерно в 14 раз, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций», – приводит слова Руженцовой ТАСС.

Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, она предположила, что вызванная «омикроном» волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.

Ранее инфекционист назвал группу риска среди детей из-за «омикрона».