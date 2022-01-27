 

Число заболевших COVID детей за две недели в РФ выросло в 14 раз

27.01.2022, 22:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число заболевших COVID-19 детей за последние две недели в РФ выросло примерно в 14 раз, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций», – приводит слова Руженцовой ТАСС.

Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, она предположила, что вызванная «омикроном» волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.

Ранее инфекционист назвал группу риска среди детей из-за «омикрона».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Украинский дизайнер Шнайдер: За год мы перерабатываем порядка пяти тонн джинсов, купленных в секонд-хендах

21.12 / Боевики обстреляли мирное население на Донбассе, уничтожена сельскохозяйственная техника, ранен тракторист – ООС

11.10 / Бутусов: Мы люди терпеливые и Путина в гроб уложим. Любые попытки прекратить сопротивление России приведут к Майдану. В Украине у Кремля нет шансов

28.12 / Московские новостройки подорожали за год более чем на 40%

17.07 / Собянин оценил возможность закрытия Москвы

07.08 / Ученые сообщили о результатах исследования камней Стоунженджа

03.09 / Азар: план начать вакцинацию от коронавируса в ноябре никак не связан с выборами

24.12 / Фукс: У нас были сложные встречи с Аваковым. Я просил оставить Кернеса в покое

30.07 / В Совфеде назвали риски Трампа в случае переноса выборов в США

21.07 / Минфин Украины и Гостаможня провели тестирование таможенников – его не прошли больше 10% сотрудников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика