Кронпринцесса Швеции Виктория и кронпринц Даниэль почтили память жертв Холокоста

Сегодня, 27 января, во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста, который был учрежден Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Памятные мероприятия в этот день и в течение нескольких дней до него прошли в более чем 90 странах, в том числе Великобритании. Там принц Чарльз и герцогиня Камилла пообщались с выжившими во время Холокоста, их семьями и художниками, которые написали их портреты. Они вошли в выставку Seven Portraits: Surviving The Holocaust, которая откроется в Королевской галерее Букингемского дворца 13 февраля.

А в Швеции, а именно в Королевском драматическом театре в Стокгольме, сегодня состоялась церемония вручения стипендий Фонда Микаэля Биндефельда. Фонд присуждает стипендии каждый год именно в этот день. Мероприятие посетили кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль. Для супругов этот выход в свет стал первым в 2022 году и первым после карантина – несколько недель они лечились от коронавируса.

Фонд Микаэля Биндефельда в память о Холокосте был основан в 2014 году Микаэлем Биндефельдом с целью поддержки тех, кто хочет общаться, предоставлять информацию, иллюстрировать или иным образом доносить знания о Холокосте до граждан Швеции. Старшая дочь короля Швеции Виктория стала не только почетным гостем церемонии, но и лично вручила награды победителям.

Для памятного мероприятия супруги выбрали темные костюмы: 44-летняя принцесса появилась на публике в черном брючном костюме из пиджака Hugo Boss Jawana с запахом и поясом и брюк прямого кроя, дополнив его белой сатиновой рубашкой Peter Pilotto с галстуком, белыми туфлями с заклепками и черным мысом и черным клатчем-кошельком. Ее 48-летний супруг, принц Даниэль, герцог Вестергётландский, отдал предпочтение темно-синему костюму с двубортным пиджаком, белой рубашке и лаковым классическим туфлям.

О болезни монаршей четы стало известно в начале января, когда младший брат Виктории принц Швеции Карл Филипп с женой, принцессой Софией, посетили торжественный ужин “100-летие демократии в Швеции”. Мероприятие такого уровня должны были принимать король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, но за несколько дней до него они заболели коронавирусом, хоть и были вакцинированы. Почти одновременно с ними тот же диагноз подтвердился у Виктории и Даниэля. Карла Филиппа и Софию недуг миновал, так как они им переболели прошлой весной, во время третьей беременности Софии.