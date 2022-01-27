В Украине с 1 апреля антибиотики в аптеках будут продавать только по электронным рецептам

“Сегодня устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз общественному здоровью. Эта угроза стоит рядом с антивакцинальными настроениями, которые в тандеме сводят насмарку немало достижений медицинской науки. Именно поэтому мы запускаем электронный рецепт как один из механизмов решения проблемы неконтролируемого и нецелевого использования препаратов”, – подчеркнул министр.

По его словам, все антибиотики будут назначаться исключительно врачами, которые будут выписывать пациентам электронный рецепт. В электронном рецепте будет отмечено действующее вещество (а не конкретная торговая марка препарата), его лекарственная форма и дозировка.

Пациент сможет погасить е-рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее указанное в рецепте действующее вещество.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрировано в электронной системе здравоохранения.

Подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений – необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения всем работникам, которые будут привлечены к назначению и отпуску лекарств по е-рецептам.

Контекст:

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития.

Устойчивость к антибиотикам – естественное явление, однако неправильное использование антибиотиков людьми и их неправильное введение животным ускоряет этот процесс. Все больше инфекционных заболеваний – например, пневмонию, туберкулез, гонорею и сальмонеллез – становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.

Следствием устойчивости к антибиотикам являются более продолжительные госпитализации, рост медицинских расходов и смертности.

В 2019 году ВОЗ провела опрос, результаты которого показали, что 64% людей не умеют правильно использовать антибиотики: граждане ошибочно полагали, что ими можно лечить простуду и грипп.

Также ученые подсчитали, что в 2019 году устойчивые к антибиотикам бактерии убили более 1,3 млн человек. Это больше, чем умерло от СПИД.

В Украине в рамках борьбы с распространением устойчивости к антибиотикам с 1 января этого года обязали больницы вести учет антибиотиков.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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