 

Шмыгаль встретился с послами “Большой семерки”

27.01.2022, 21:58, Новости дня
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Шмыгаль поблагодарил ЕС и страны G7 за оказанную Украине политическую, финансовую и военную поддержку.

“В условиях международного напряжения мы чувствуем поддержку многих стран. Благодарны правительствам ваших государств за усилия, направленные на поддержку реформ и демократических институций. Усиление обороноспособности Украины и повышение экономической стабильности – самый лучший ответ на действия страны-агрессора”, – отметил он.

Шмыгаль напомнил, что в ноябре 2021 года Совет исполнительных директоров МВФ утвердил первый пересмотр совместной с Фондом программы Stand-by и продлил срок ее действия до конца июня 2021 года. Также Украина намерена продолжить сотрудничество с МВФ в рамках программ поддержки внедрения реформ и направить запрос в Фонд о создании новой программы.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина готова безотлагательно начать консультации с Евросоюзом по созданию новой программы макрофинансовой помощи.

С украинской стороны на встрече присутствовали министр финансов Сергей Марченко. Со стороны G7 присутствовали посол ФРГ Анка Фельдгузен, посол Франции Этьен де Понсен, посол Великобритании Мелинда Симмонс, посол Канады Лариса Галадза-Кронин, посол Италии Пьер Франческо Дзадзо, посол Японии Кунинор Мацуда, глава представительства ЕС Матти Маасикас, советник посольства США Алан Перселл.

Контекст:

В “Большую семерку” входят Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония, Канада и США. Евросоюз также представлен на всех встречах G7. Членство в президиуме ежегодно меняется между членами G7. Германии председательство перешло от Великобритании, в 2023 году ФРГ сменит Япония.

7 января 2022 года послы G7 в Украине назвали приоритеты работы группы дипломатов в 2022 году, среди которых – поддержка независимых институций, стремительное снижение уровня коррупции и более процветающая и устойчивая экономика Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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