Фурса: Россия делает шаг и смотрит на реакцию мира и Украины. И если реакции нет, они могут двигаться дальше

Люди, говорящие голосами российской пропаганды с интонацией Коломойского, говорят, что наши западные партнеры разрушают экономику Украины, создавая панику на рынках заявлениями о потенциальном нападении Путина.

Правда в том, что действительно публикации в западной прессе вызывают беспокойство и иногда панику у западных инвесторов. Это влияет на курс гривны, потому что инвесторы бегут из Украины, продавая облигации, номинированные в гривне. В результате мы видим девальвацию гривны, доставшуюся до уровня 29 грн за доллар. Это влияет на инвесторов на рынке еврооблигаций. Это делает невозможным для украинского правительства выход на рынки заимствований, что создает огромные проблемы для финансирования дефицита и рефинансирования старых долгов.

Однако это манипуляция.

Почему? Потому что западные партнеры, прежде всего Британия и Соединенные Штаты, не на пустом месте поднимают эту шумиху. Они видят подготовку России к агрессии. Они читают ультиматумы России. Они видят заявления российских дипломатов. Это все факты. И озвучивая сценарии агрессии России, они действуют на предубеждение. Не разрешают России совершить провокацию. Как только этот сценарий действий России озвучен, вероятность того, что Россия им будет пользоваться, уже гораздо меньше. А подготовка союзников к потенциальной агрессии делает эту агрессию менее вероятной. Потому что Россия делает шаг и смотрит на реакцию мира и Украины. И если реакции нет, они могут двигаться дальше. Если реакция сильна, то они останавливаются. В этом смысл.

Сейчас сильная реакция. И оружие. И приготовление санкций. И даже эвакуация посольства и Мураев как герой фильмов о Джеймсе Бонде – это все реакция. И она уменьшает вероятность злости.

А дальше мы должны сравнивать стоимость определенных действий для украинской экономики. Сравнивать стоимость настоящей агрессии со стороны России и происходящего сейчас. И очень легко понять, что война, агрессия России, стоила бы для нашей экономики гораздо дороже, чем мы платим сейчас. Стоит только вспомнить панику во время Дебальцево и мы поймем, что текущие волнения – ничто по сравнению с этим. Сейчас волнуются западные инвесторы, во время войны все волновались. Эффект был бы на порядок выше.

Итак, сейчас Украина платит цену. Но платит цену за то, чтобы не заплатить еще больше. Западные союзники своими действиями на самом деле минимизируют вред. Ибо риски для украинской экономики создает один человек – это Путин. И мы не можем на это повлиять. У нас есть такой сосед. И нам с ним еще жить определенное время.

Некорректно сравнивать дождливый день и солнечный. Некорректно говорить, что действия союзников вредят нашей экономике относительно просто обычного дня, когда у нас на границе не Россия, а просто океан или куча мирных тихих стран. Нет, реальность другая. И меры должны быть введены. Иначе просто никак.

Что все это значит? Что в этом году мы как никогда нуждаемся в сотрудничестве с МВФ. И другими официальными кредиторами. ЕС уже оказал нам поддержку. Мы получим €1,2 млрд. Без всяких условий. Но этого будет недостаточно, если рынки так и не откроются. А это значит, что мы должны активизировать реформы. Как можно скорее. Ибо Запад готов нам помогать. Но нельзя просить помощи у Запада и одновременно нарушать обещания перед Западом. Ибо даже в 2014-2015 годах активная помощь Запада сопровождалась такими же активными реформами. И в этот раз не следует ожидать, что будет иначе. Что нам простят отсутствие борьбы с коррупцией, например. Прикрывая это тем, что этот Запад как-то плохо защищает нас от Путина и другими теориями заговора, что кто-то, кроме Путина, к чему-то предательскому склоняет. Нет, в этом году цена промедления с реформами будет очень высокой. Без денег МВФ, Соединенных Штатов, Всемирного Банка нам в этом году грозит дефолт.

И сценарий дефолта обрадует только одного человека. Путина. Хотя нет. Есть еще один. Который будет за. Это Коломойский. И вина тогда будет совсем не на наших западных партнерах.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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