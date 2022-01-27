Мнение: “Мемориал” выдвинули на Нобелевскую премию мира

Запрещенных в России педофилов из "Мемориала" выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Выдвижение последовало из Эстонии. Уже давно известно, хорошим людям Нобелевскую премию мира не дают.

PS. Как то пропустил, на прошлой неделе в Новосибирске установили памятник сталинскому прокурору Руденко.

Неплохой памятник достойному человеку, с которым активно боролись запрещенные в России педофилы из "Мемориала".

Ниже, избранная истерика по поводу.

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