Мнение: “Мемориал” выдвинули на Нобелевскую премию мира
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Запрещенных в России педофилов из "Мемориала" выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Выдвижение последовало из Эстонии. Уже давно известно, хорошим людям Нобелевскую премию мира не дают.
PS. Как то пропустил, на прошлой неделе в Новосибирске установили памятник сталинскому прокурору Руденко.
Неплохой памятник достойному человеку, с которым активно боролись запрещенные в России педофилы из "Мемориала".
Ниже, избранная истерика по поводу.
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Источник: Colonel Cassad
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