Мнение: Антивакцина Эпивак



Анна Попова в незримой ЭпивакКороне

Я смотрю, на фоне всех этих дебильных военных приготовлений почти незамеченным проходит в общем-то эпичный скандал с одной из российских чудо-вакцин. «В Минздраве приостановили закупку российской пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». В последний раз этот препарат поступал в регионы России в конце ноября – начале декабря 2021 года. Предполагаемые причины — непопулярность «ЭпиВакКороны» и технические трудности».

Насчет «технических трудностей» – естественно, враньё. Можно подумать, что все эти «поставки вакцин» регулируются спросом! Дело, понятно, в другом – Эпиваккорона вышла из доверия у начальства. И причину тоже недавно озвучили: «Коммерсант» опубликовал результаты некоего недавно проведенного исследования эффективности вакцин: по нему у «Спутника» «защита» – 58% (то есть фактически нет никакой, что и требовалось доказать), а у Эпивака… вот тут я даже не поверил сначала своим глазам, больно диковинно выглядело: – 40%. И да, это не тире: МИНУС 40%!

Думаю – как это? Как они «защиту» измеряют в отрицательных величинах? Неужели…?

Оказалось, да, именно то, что я подумал, и имелось в виду: согласно их исследованию, получилось, что у невакцинированных вероятность заболеть оказывалась на 40% ниже, чем у вакцинированных «Эпиваккороной». Другими словами, «вакцина»… увеличивала вероятность заражения и болезни! Помните, я еще в начале осени, анализируя статистику по ковиду, выложенную на сайте Яндекс.Стат, писал, что, мол, это удивительно – выходит так, будто с увеличением доли вакцинированных растет и доля заражаемых, и доля умирающих «от ковида»?

Народ в ответ в комментах обычно начинал камлать на тему «да что вы верите российской статистике». Но вот, пожалуйста – уже пошли и подтверждения от исследовательских организаций. Пока – только по Эпиваккороне, но, как говорится – лиха беда начало!

«Ученые института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали данные о петербуржцах с симптомами и подтвержденным COVID-19, собранные с 6 по 14 октября 2021 года. Они изучили показатели о состоянии здоровья пациентов, статусе вакцинации (полная или частичная) и типе прививки, а также уточняли, болел ли человек COVID-19 ранее. Так, эффективность «Спутника V» составила 58%, «Спутника Лайт» — 50%, «КовиВака» — 38%, а «ЭпиВакКороны» — минус 40%».

Смех и грех! И ведь, вообще говоря – это должен был бы быть скандал невероятного масштаба. Я-то отношусь вообще ко всем «вакцинам» с юмором – мне понятно, что все они разливались из одной бадьи и толку в них всех изначально не было никакого, так, дурили народ и пилили бюджет; но ведь были же люди (и их немало!), кто искренне верил в это вот всё! Скажем, моя подруга Анастасия Миронова – она ведь, помнится, какие-то там собственные исследования проводила – какие «вакцины» «лучше», какую ей выбрать для себя, какую – для своего ребенка… Таких людей – миллионы! Представляете, человек долго выбирал-прикидывал, чем бы ему «уколоться», поскольку со страшной силой переживал, как бы ему не заболеть чудовищной «короной» и не попасть, не дай бог, на ИВЛ. Допустим, выбрал Эпивак, пошел укололся, успокоился – и тут ему сообщают, что, по данным Науки, тем самым он для себя вероятность «подцепить корону» не то что не уменьшил, а наоборот, УВЕЛИЧИЛ аж на 40%!!

Другого при таких известиях и кондратий хватит. Это ведь прямо СУДЬБА получается: ищешь, как чего-то избежать, предпринимаешь адовы усилия – и оказывается, что в результате всех усилий ты к опасности только приблизился! Фильм ужасов какой-то, а не жизнь.

Пикантностей в этой истории с Эпиваком – хоть отбавляй. Например, нынешняя глава Роспотребнадзора Анна Попова является… одним из авторов патента на эту самую «эпиваку». Вообще – беспредел полный, волосы шевелятся на голове. Получается, что глава ведомства, которое призвано НАДЗИРАТЬ в том числе и за тем, чтобы дорогим россиянам поставлялись только качественные медицинские препараты – является одновременно и бенефициаром от одного из наиболее закупаемых государством препаратов. Надзирает, другими словами, сама за собой! Классический «конфликт интересов», вообще-то. Такой – самый что ни на есть деревенский, кондовый, пахучий… И всем хоть бы хны.

«РБК. Одним из разработчиков вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора оказалась глава ведомства Анна Попова, следует из описания патента на препарат, опубликованного на сайте Роспатента. Внимание на это обратила «Новая газета».

Фантастика, конечно. Мне интересно – а что теперь? «По чесноку» – надо ведь, наверно, из общего числа «вакцинированных» в РФ ВЫЧЕСТЬ «вакцинированных» именно «эпиваком», не так ли? Ну, если мы теперь выяснили, что эта «вакцина» – скорее «антивакцина», то есть у нее по сравнению с вакциной прямо противоположный результат действия? Я посмотрел – свежих данных не нашел, но получается, что всего, по всей видимости, «эпиваком» отвакцинировали 1,5-2 млн. россиян. Сравнительно немного.

И, в общем, я бы даже, наверно, мог бы поздравить каждого из этих 1,5-2 млн., что они легко отделались. Но… если б еще точно знать, что «эпивак» – это был реальный безвредный физраствор. Вообще, в этом случае я бы, наверно, и сам бы пошел им «укололся» – прекрасный был бы способ демонстрации лояльности государству без вреда для собственного организма.

Но вот как раз в том, что там – только целительный физраствор и ничего, кроме физраствора – такой уверенности нет. А значит, вероятность «словить» какую-то долгосрочную «побочку», не замеченную отечественными (или даже импортными) айболитами – остается. Представляете, как обидно было бы уколовшимся «эпиваком»: никакой, даже шуточных «58%», защиты так и не получили – а «побочки» схватили полной ложкой. Ел-ел, не наелся – а изжога налицо.

Ну подождем, пока и про все прочие «вакцины» выяснится что-то подобное.