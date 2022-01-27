Почему ругаются 2 Олега? – Личное мнение

В театральной Москве — грандиозный скандал. Режиссёр Долин выступил с обвинениями Олега Меньшикова в том, что тот выгнал его за 10 дней до премьеры и всё-всё украл.

Меньшиков в ответ с негодованием объяснил свою позицию, выступив уже открыто: постановка, мол, дрянь редкостная, а театр влетел на 32 миллиона, и с этим ему, как худруку, нужно что-то теперь решать.



Фото: Соцсети

Не хочу вдаваться в перипетии взаимных обвинений — как по мне, так позиция Меньшикова кажется более обоснованной.

Впрочем, лично меня зацепил не скандал, а сумма.

32 миллиона — это убытки от создания постановки.

Серьёзно? Это столько стоит спектакль, на который придёт несколько сотен человек, чтобы приобщиться к культуре?

Нужно понимать, что сегодня театр финансируется Минкультом. То есть, бюджетными деньгами — нашими с вами.

Поймите сейчас меня правильно — я люблю театр. Даже в пандемию, несмотря на все риски, хожу туда, чтобы подпитаться энергией, отдохнуть и перезарядиться.

Но 32 миллиона? Готова ли я, чтобы получить удовольствие от постановки, потратить из бюджета такую сумму, когда детям мы собираем по СМС?

Скажу за себя — однозначно нет.

Ничего, перетопчусь. Пострадаю и без театра. Прогуляюсь лучше — бесплатно, или посмотрю сериал за 300 рублей по подписке в месяц.

Я считаю, что дотации в театр нужны, если денег совсем уже девать некуда. Пока не наступило это светлое будущее, пусть театр живёт за свой счёт.

Да, декорации будут скромнее. Да, гонорары актёров — меньше. Пусть даже билеты станут дороже — хочешь посмотреть спектакль? Плати.

Но может быть в этом случае, и скандалов будет поменьше, когда постановку, на которую потратили кучу денег, снимают?

Что думаете?

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