«В соответствии с нормами УПК»

Глава СПЧ Фадеев прокомментировал похищение Заремы Мусаевой из Нижнего Новгорода.

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал ситуацию с Заремой Мусаевой — женой федерального судьи Сайди Янгулбаева, похищенной чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода. Слова Фадеева приводятся на сайте СПЧ.

Валерий Фадеев. Фото: president-sovet.ru

«На данный момент с юридической точки зрения ситуация в целом понятна, супруга С.В.Янгулбаева Зарема Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса», —

считает Фадеев.

Он отметил, что сейчас Мусаева находится в спецприемнике МВД по Чечне, где отбывает административный арест 15 суток. Ранее министр печати Чечни Ахмед Дудаев говорил, что Мусаеву арестовали, так как после того как ее доставили в Грозный, она якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». По словам Фадеева, в спецприемнике «в соответствии с законом ее могут навестить прокурор, адвокат и члены общественной наблюдательной комиссии Чеченской Республики».

Глава СПЧ также сообщил, что члены Совета внимательно следят за развитием ситуации, «собирают и анализируют поступающую информацию». «Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе», — добавил Фадеев.

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В Нижнем Новгороде попытались похитить федерального судью с семьей, но удалось увезти только его жену. Как это было — рассказывает адвокат, ставшая свидетелем событий

Основатель «Комитета против пыток» (КПП), член СПЧ Игорь Каляпин пояснил «Новой газете», что ситуация с Мусаевой без вмешательства президента РФ Владимира Путина может закончится трагически, а помочь с коммуникацией в данном случае может именно Фадеев. «Вопреки многообразным утверждениям господина Фадеева, к Мусаевой четвертый день адвоката не пускают, и никакого ее допроса в качестве свидетеля так и не провели, никому он, я так понимаю, не нужен. Это с самого начала было понятно», — сказал Каляпин.

«Очевидно, что никакие показания им не нужны, им нужна сама Мусаева. Что с ней сейчас происходит — непонятно», — пояснил он. Каляпин отметил, что адвокат Александр Немов работает в Чечне и пишет жалобы во все органы и организации, так как ему не дают встретиться с Мусаевой, в связи с чем ему тоже может грозить опасность, так как чеченским силовикам необходимо как-то отреагировать на его обращения.

«Я считаю, что это все сплошное нарушение и, более того, я по опыту знаю, как думают, что чувствуют чеченские силовики, которые любое сопротивление своей воле, даже в рамках закона, считают просто личным вызовом и оскорблением. Я думаю, что ситуация раскаляется и становится все более опасной», — заключил Каляпин.

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20 января в нижегородскую квартиру судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозному. Они увезли в неизвестном направлении Мусаеву, страдающую диабетом, без одежды и необходимых лекарств. Мусаева и Янгулбаев — родители экс-сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева. Правозащитники связали похищение Мусаевой именно с деятельностью ее сына, которого ранее несколько раз вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), у него дома проходил обыск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевы якобы поддерживают экстремизм и терроризм. После этого муж и дочь Мусаевой покинули Россию. Позже Кадыров сделал еще одно заявление, в котором назвал «террористами» Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.

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