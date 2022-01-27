Двухцветный пикси-боб, с “перьями” и маллет: самые выигрышные стрижки для женщин с двойным подбородком

Какая женщина не хочет скрыть очевидные недостатки своей внешности. Визуально избавиться от двойного подбородка поможет правильно выбранная стрижка, которая скроет то, что вы не захотите выставлять напоказ. Она подчеркнет красивые черты лица и замаскирует недостатки.

Какие же прически стоит выбирать дамам с поплывшим овалом лица и двойным подбородком?

Отвлечь внимание от неидеального овала

Прическа должна помочь визуально сузить щеки, корректируя недостатки. Стоит избегать большого объема по бокам, густой прямой челки и горизонтальной окраски волос, которые сделают лицо шире, чем оно есть. Предпочтение нужно отдать рваным, каскадным, слегка небрежным прическам, удачно скрывающим некоторые недостатки.

Самые лучшие инструменты для создания верных акцентов – зачесанная набок челка, продуманный цвет волос и стрижка слоями, позволяющая создать объем без потери длины.

Подобранные настоящими профессионалами своего дела прически позволят удлинить лицо и отвлечь внимание от пухлых щечек и неидеального овала.

Многослойная стрижка с челкой-шторкой

Прическа с челкой-шторкой (на главном фото слева) добавит нужный объем даже на тонких волосах. “Рваные” пряди будут неуместны для вьющихся локонов, но обладательницы прямых волос смогут продемонстрировать красивую текстуру и многослойность выбранной стрижки.

Прическа, обрамляющая лицо

Мягкие слои и свободные волны не добавят ненужного объема по бокам, а, наоборот, придадут круглому лицу более вытянутую форму. А яркие цвета – красный и рыжий – будут смотреться наиболее выигрышно. На главном фото справа – одна из лучших причесок как для густых, так и тонких волос.

Короткие волосы

Неправда, что короткая стрижка не подходит милым дамам, которые мечтают визуально удлинить лицо. Конечно, не стоит стричь волосы чуть выше ушей, этот вариант, наоборот, представит все недостатки в самом невыгодном свете. Но умеренно короткая «рваная» стрижка, при которой волосы имеют разную длину, – великолепный вариант для тех, кто хочет скрыть все недостатки. Если обратиться к хорошему мастеру, укладка не будет занимать много времени.

При короткой стрижке обязательна челка – косая или асимметричная, отвлекающая внимание от линии подбородка с брылями. А нужный объем придаст филировка ножницами. Такие прически идеальны для женщин старше 50 лет.

Четко очерченные натуральные локоны

Одно из самых интересных сочетаний для дам, мечтающих визуально сузить лицо, – вьющиеся волосы и челка. Однако стрижка натуральных кудрявых локонов довольно сложна, и делать ее должен только парикмахер-профессионал.

Самый просто способ не ошибиться с формой – предварительно уложить волосы, затем распустить их волнами, а затем аккуратно подстричь в соответствии с текстурой. Так за красивыми кудрями скроются аппетитные щечки, которых стесняется женщина.

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Боб с бликами

Все срезы и наслаивания улучшают естественную структуру волос. А челка-шторка, ставшая абсолютным хитом, украсит любую женщину. Она мягко обрамляет лицо, придавая ему воздушность и легкость. Блики на волосах делают прическу стильной. Но стоит помнить, что самые короткие пряди должны находиться не ниже уровня скул.

Боб до подбородка с боковой челкой

Правильная длина скрывает поплывший овал, а челка, зачесанная набок, делает яркий акцент на красивых глазах. А главной вишенкой на торте станет изумительный цвет волос – переливающийся жемчужный или платиновый блонд, который потребует регулярного тонирования.

Длинные волосы с “перьями”

Передние слои волос филигранно обрабатываются, в результате получается дополнительный объем, подчеркивающий структуру густых локонов. А техника балаяжа позволит добиться эффекта выгоревших на солнце волос.

Короткая и текстурированная стрижка пикси

Парикмахеры знают, как можно легко сделать короткую прическу подходящей для женщин с круглым лицом. Достаточно добавить сверху объема и расставить цветовые акценты.

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Волнистые волосы с яркими цветовыми бликами

Парикмахеры знают, как создать оптическую иллюзию, при помощи которой двойной подбородок будет скрыт. Они делают акцент на цветовых бликах – ярко-зеленых, фиолетовых, темно-синих. Даже на тонких волосах появляется так называемая глубина, а пряди играют разными оттенками.

Волосы до плеч, разделенные пробором

Правильно выполненная стрижка поможет спрятать дряблый подбородок. Прекрасным вариантом станут пряди до плеч, уложенные красивым изгибом. Они распадаются строго по линии волос, а пробор проходит ровно посередине головы.

Пикси с длинной челкой

Дерзкая стрижка пикси с очень длинной челкой – лучший способ продемонстрировать лебединую шею и спрятать пухлые щеки. Чаще всего ее выполняют с помощью бритвы, а мастер может и выбрить на затылке или висках эффектные узоры.

Длинные волосы без объема по бокам

Женщинам с избыточным весом нужно избегать большого объема по бокам, поэтому легкие, слегка рваные прядки на длинных волосах – лучший выбор для дам, скрывающих двойной подбородок. А неровная челка скрасит задорный образ.

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Двухцветный пикси-боб

Для коррекции формы лица стрижка пикси подходит просто идеально. Чтобы придать ему свежести, мастер может осветлить передние пряди волос, чтобы они казались выгоревшими на солнце.

Асимметричный боб

Асимметричная стрижка позволит круглому лицу выглядеть худее, а все остальное зависит от мастерства парикмахера. Можно выбрать градуированный боб с коротким затылком или поиграть с оттенками. Главное условие – стричь волосы не ниже плеч.

Двухцветное окрашивание

Хороший вариант для визуального сужения щек у блондинок. Прическа, где нижний слой волос тонирован в темный цвет, позволит сделать акцент на скулах. И важно не забыть о челке-шторке.

Небрежный пучок

Это красивая прическа, которую сделает любая женщина с длинными волосами. Получившийся хвост можно завернуть в жгут или узел, а словно случайно выпавшие пряди нарушат симметрию и сузят лицо.

Маллет цвета фуксии

Необычная стрижка в стиле панк-гламура не только подчеркнет индивидуальность, но и скроет все недостатки лица. А яркий цвет привлечет внимание противоположного пола.

Кудрявый боб

Стрижка на вьющиеся волосы средней длины подойдет дамам, которые не любят долго укладывать волосы. Сзади пряди укорочены, а спереди идут на удлинение, что скрывает вялую линию подбородка.

“Рваный” боб

Эта стрижка точно отвлечет внимание от двойного подбородка. Ее главная изюминка – особое оформление кончиков волос, которые стригутся таким образом, что получается “рваный” контур.

Боб, выглядящий достаточно объемно, подходит тем дамам, которые готовы экспериментировать со своей внешностью.

Удлиненный боб

Универсальная стрижка визуально удлинит пропорции лица. Акцент делается на платиновом оттенке волос, которые укладываются мягкими волнами. Удлиненный боб подойдет как юным девушкам, так и дамам в возрасте.