В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве таксиста

Подозреваемый в убийстве таксиста возле аэропорта «Пулково» в Петербурге арестован, ранее его задержали в Пензе, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юнусджону Юсупову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее 18-летнего подозреваемого в убийстве доставили в Петербург из Пензы. Он арестован до 22 марта.

Согласно данным следствия, обвиняемый поссорился с 26-летним таксистом в Петербурге и ударил его ножом, от чего тот скончался на месте.

Сообщалось, что тело таксиста из Таджикистана с перерезанным горлом было найдено в машине в аэропорту Пулково в Петербурге.