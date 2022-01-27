 

В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве таксиста

27.01.2022, 21:16, Новости дня
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Подозреваемый в убийстве таксиста возле аэропорта «Пулково» в Петербурге арестован, ранее его задержали в Пензе, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юнусджону Юсупову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее 18-летнего подозреваемого в убийстве доставили в Петербург из Пензы. Он арестован до 22 марта.

Согласно данным следствия, обвиняемый поссорился с 26-летним таксистом в Петербурге и ударил его ножом, от чего тот скончался на месте. 

Сообщалось, что тело таксиста из Таджикистана с перерезанным горлом было найдено в машине в аэропорту Пулково в Петербурге. 



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