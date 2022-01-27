Президент Туркмении призвал создать коридоры через Центральную Азию к Индийскому океану

Ключевое направление сотрудничества центрально-азиатских стран и Индии – транспорт, необходимо создать евроазиатские транспортные коридоры через Центральную Азию, сообщил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на первом саммите «Центральная Азия – Индия», прошедшем в онлайн-формате.

«Речь идет, прежде всего, о создании евроазиатских транспортных коридоров через Центральную Азию к морским терминалам в Индийском океане», – цитирует Бердымухамедова Туркменское телевидение, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Туркменистан уделяет этому направлению приоритетное значение, как страна, по территории которой обеспечивается, по сути, единственный кратчайший путь из Центральной Азии к Персидскому заливу и оттуда – в Индию.

«Также придаем важное значение проекту транспортного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман – Катар. Как мы знаем, Индия официально присоединилась к этому проекту, что открывает дополнительные широкие возможности для участников», – отметил туркменский лидер.

Он подчеркнул, что в целях решения вопросов свободного перемещения товаров и услуг между Индией и Центральной Азией Ашхабад поддерживает предложения Индии о включении порта Чабахар в структуру международного транспортного коридора Север – Юг и создании совместной рабочей группы по порту Чабахар. Также глава Туркмении призвал рассмотреть вопрос о включении порта Туркменбаши (туркменский порт на Каспии) в данное транзитное направление.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился направить официальную делегацию в Иран для переговоров по политико-экономическим вопросам.