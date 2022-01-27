 

Грузия заявила об отсутствии в стране серьезных пророссийских сил

27.01.2022, 21:16, Новости дня
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«Есть даже не силы, а группа людей (пророссийская), но я не думаю, чтобы она оказывала серьезное воздействие на формирование нашей политики», – сообщил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани в интервью грузинской телекомпании «Палитра», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «эта группа не пользуется никакой поддержкой в обществе, о чем свидетельствуют и итоги выборов в Грузии».

«Очень маленький процент на выборах набирает (пророссийская сила)», – отметил Давид Залкалиани. При этом он подтвердил, что в стране есть партии, которые «не скрывают связей с Россией».

«Их поддерживает очень мало людей, один процент», – сказал он.

По его словам, Грузия целенаправленно и непоколебимо продвигается по пути европейской интеграции, и это власти Грузии противопоставляют попыткам вести против страны гибридную войну или дезинформацию, которые «исходят из Российской Федерации».

Между двумя странами после событий 2008 года нет дипломатических отношений, но активно поддерживаются экономические и гуманитарные связи.



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