Потеплее: какие шубы носят этой зимой Тина Кунаки, Рианна и Блейк Лайвли

За экватор зимы мы уже успешно перевалили, но до настоящего тепла еще далеко. Пока оверсайз-пуховики мы стали чаще видеть на красных ковровых дорожках (вспомните хотя бы Рианну на Met Gala или Ирину Шейк на вечеринке Burberry), в стрит-стайле преобладает тренд на искусственные шубы всех фасонов и расцветок.

Пока в США и частично в Европе сохраняется более-менее морозная погода, у нас есть возможность вдохновиться тем, как селебрити носят шубы. К примеру, на вчерашний показ Alexandre Vauthier в рамках Недели мода в Париже модель и супруга Венсана Касселя Тина Кунаки пришла в длинной черной пушистой шубе с объемным капюшоном, дополнив ее черными ботильонами-чулками на каблуке-рюмочке бренда Amina Muaddi. Подобные модели шуб в стиле ретро можно найти в коллекциях Prada, Miu Miu и Burberry.

Тина Кунаки

Певица Рианна, которую подозревают в беременности, продолжает экспериментировать с оверсайз-образами. Несколько дней назад ее видели в черном кожаном бомбере, который ей на два размера больше, а вчера звезду сфотографировали по пути в Flight Club в Нью-Йорке в ярко-оранжевой плюшевой шубке-дубленке. Мехом были отделаны только края и отвороты, а также тонкие полоски меха можно увидеть на рукавах. Подобную конструкцию мы видели на показе Chanel, а яркие “вырви глаз” оттенки выбирают в этом сезоне Dolce & Gabbana, Sportmax и Bottega Veneta.

Рианна

Аналогичную “плюшевую” шубу носит другая певица – Селена Гомес, только в болотном оттенке. Отличительной деталью ее модели является халатный фасон и меховой пояс, выполненный из того же материала и цвета. “Мягкость” такой во всех смыслах шубы Селена уравновесила грубыми черными ботинками на тракторной подошве.

Селена Гомес

Не теряющую актуальность уже несколько сезонов шубу “Чебурашку” в классическом молочном оттенке носит сестра Пэрис Хилтон – Ники. Такая шуба не только греет, но и благодаря О-образному силуэту скрывает все, что вам хотелось бы скрыть. Ники Хилтон-Ротшильд таким способом скрывает свою третью беременность, которую, впрочем, недавно подтвердила через своих представителей.

Ники Хилтон-Ротшильд

Еще одна “Чебурашка” была замечена по другую сторону океана – в Лондоне. Там ее выгуляла бывшая вокалистка группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс, надев под нее ультрамариновый брючный костюм и белоснежные аксессуары – сумочку и туфли. Похожие шубки можно найти в масс-маркете, к примеру, в H&M, Zara и Mango.

Эшли Робертс

Новая звезда, зажегшаяся этой зимой, актриса Джулия Фокс, еще ищет свой стиль в одежде и пробует разные варианты – от повседневных комплектов до эпатажных выходов. Прежде чем улететь в Париж на Неделю моды, Джулия ужинала вместе с Канье Уэстом в одном ресторане. На свидание она отправилась в бархатной экошубе всех оттенков синего – от нежно-голубого до иссиня-черного. Спорный вариант, но тоже имеет право на жизнь.

Джулия Фокс

34-летняя актриса Блейк Лайвли, которую чаще всего можно увидеть на фото во время прогулок с дочерьми, выбирает комфортные, практичные и не сковывающие движения образы. Темно-синяя экошуба с джинсами – олицетворение этих качеств.

Кстати, если вам не хочется носить шапку с помпоном, как у Блейк, которая вам напоминает ранние школьные годы, обратите внимание на меховые панамы. Этот головной убор уже давно перестал быть частью летнего гардероба и успешно перекочевал в зимний. Как и где искать панаму из искусственного меха, мы рассказываем здесь.

Блейк Лайвли