 

Лолита Милявская заразилась омикроном и переносит свой дебютный спектакль

27.01.2022, 21:04, Разное
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Известная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская пояснила многочисленным поклонникам в Instagram о переносе спектакля «Женитьба» в театре «Модерн». Актриса заразилась омикроном.
Как пояснила певица, она вакцинирована против COVID-2019, поэтому переносит недуг в лёгкой форме. Однако проблемы с голосом и кашель не дают возможности участвовать в спектакле. Кроме неё, коронавирус также выявлен у одного из актёров театра.

Звезда призвала поклонников не пропустить спектакль после переноса, который стал для неё дебютным. В 2021 году актриса впервые вышла на театральную сцену. В постановке «Женитьба» Лолита Милявская играет главную роль – невесту Агафью Тихоновну Купердягину. В предыдущих интервью актриса призналась, что очень волновалась перед первым выходом на сцену и не совсем была уверена, удастся ли ей хорошо сыграть главную роль. Однако её опасения оказались напрасны. Режиссер Юрий Грымов ни на минуту не сомневался в её успехе, а зрители были восхищены игрой актрисы.

Телеведущий Вячеслав Манучаров недавно отметил, что дебют Лолиты Милявской в этом спектакле стал новой эпохой в жизни театральной Москвы.



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