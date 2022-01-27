 

Мнение: Внутривидовая борьба в окружении Тихановской

27.01.2022, 20:56, Разное
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На белорусском ТВ давеча вывалили переписку Протасевича с другими представителями польско-литовской оппозиции незадолго до посадки самолета с Протасевичем в Белоруссии после сообщений о ложном минировании.

Как видно из переписки, Протасевич находился в состоянии острого конфликта с окружением Тихановской и стоял ребром вопрос о его отстранении от работы в бчб-телеграм-группах, так как окружение Тихановской считали, что "косячник" Протасевич завалил работу и неэффективен. На следующий день после прилета в Вильнюс у Протасевича должна была состояться встреча, где должна была обсуждаться попытка отжать у него работу. Но как известно, в Вильнюс Протасевич не прилетел.

В целом, представленные скрины вполне ложатся в русло белорусской версии, что Протасевича тупо слили свои, чем и объясняется его говорливость, так как он просто сливает в ответ тех, кто слил его КГБ.

Разумеется, эти скрины были в распоряжении КГБ уже давно, но по всей видимости там ждали отчета ИКАО, который подтвердил, что принудительно самолет никто не сажал. А значит ключевой вопрос – кто именно отправил сообщения о ложном минировании самолета. Как видно из этой переписки, мотив был не только у КГБ.

Источник: Colonel Cassad



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