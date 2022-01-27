Мнение: Девушка из города Энгельс

Феноменальные, однако, вещи можно нынче прочесть в этом вашем интернете. Вот – исповедь в ФБ (запись открыта, любой может прочитать) от девушки некоего Егора Беликова, кинокритика из журнала “Искусство кино” (!!). Роман! Это настоящий роман!

“Возможно, это самое личное, что я писала когда-либо в интернете. Возможно вы никогда не догадывались об этих фактах моей жизни. Возможно вы не хотите об этом знать. Но я со скрипом решилась рассказать эту больную историю с именами и подробностями, которая, к сожалению, «одна из», как я сейчас уже понимаю. «Сейчас», которое я буду упоминать в этом тексте – это после начала эпохи осознанности в моей судьбе, после анализа прошлого опыта и ошибок, который выявил некоторые установленные паттерны в моих действиях и мыслях, а также проблемы, вытекающие из этих установок. Я только в начале своего пути – мне от этого радостно и очень интересно, мне хочется рассказывать об этом, поскольку это важно.

Несколько дней назад я увидела во всех соцсетях публичное признание некогда важного для меня человека в том, что он применил физическое насилие к своей нынешней девушке. Подумала, что розыгрыш, но сердце сжалось. Егор Беликов – кинокритик, талантливый журналист, моя сильнейшая и несчастнейшая любовь. Мы познакомились в интернете в 2018 году, через пару дней он приехал в Петербург. Я пропала. Казалось, никогда ещё я не встречала столь же наполненного и многогранного человека. Меня сразила его пресловутая харизма: тонкий юмор, заоблачный интеллект, точные замечания.

Оговорюсь, что Егор был далеко не первым, в кого я влюблялась, и влюблялась абсолютно всегда с треском, смертельно, драматично. Сейчас я потихоньку разбираюсь в причинах такой романтической активности, но тогда меня наполняло светом и силой это регулярное трепетание сердечка под кофточкой. Имея потребность в любви и внимании, соответственно, я умела добиваться мгновенной взаимности. А если мгновенно не складывалось, то путём терпения и труда, долгих убеждений и умолений – получалось. Симпатию Егора в свой адрес я обнаружила моментально. Пробежала искра, а вернее – ударила молния в деревянную избушку.

Отношения завязались в день встречи. После вечера в баре в компании его друзей мы все вместе вышли из заведения и не торопясь пошли по Невскому. Через пару кварталов мы с Егором замедлили шаг, отстали, остановились, вызвали такси и уехали ко мне домой. По дороге жадно целовались и раздеваться начали в прихожей. Следующий день мы провели вместе. Он много рассказывал о своей работе – всё с гордостью и лёгкой надменностью. Я слушала, открыв рот буквально. Ему звонили с радио, он давал комментарии о плохих фильмах, сидя на моей кровати в одеяле. Он писал текст и разворачивал ко мне ноутбук. Я читала и преисполнялась сумасшедшей радостью, оттого что имею право слова. Я восхищалась и пестовала каждый его случайный жест, каждое сообщение, любое взаимодействие. В этот его петербургский (и наш первый совместный) уикэнд он много меня хвалил – до того убедительно и глубоко, что я не имела права не поверить. Я от многих слышала пошлые комплименты моим частям тела, многие восторгались моей чуткостью и добротой, некоторые даже отмечали мудрость, но он хвалил совершенно другие мои грани – внутреннюю свободу, раскованность, смелость – в общем те, которые никто никогда не замечал. От этого мне показалось, что он видит меня насквозь. Вообще, меня сразила наповал наша духовная близость, будто мы выросли в одной детской, будто мы знаем друг друга дольше, чем живём. С первого взгляда я упала ему в ноги и превознесла его образ до несуществующих высот, куда, видимо, моя истрёпанная душа, прости хосподи, собиралась вознестись вместе с ним. После первой ночи мне навсегда перехотелось с ним спать, но слушать и разговаривать хотелось ещё очень долго.



Альфач Егор из ИК.

В то же время Егор сразу же на пороге начал обозначил мне границы дозволенного: серьёзных отношений не будет, мы не будем парой, между нами только дружба и секс – это он произнёс вслух. Всё остальное обозначалось в процессе путём манипуляций, обид, упрёков и обвинений. Я, изначально считающая себя недостойной такого роскошного мужчины, согласилась и соглашалась на всё. Он был мягок, разбрасывал хлебные крошки, создавал совместные ритуалы, а потом резко обрывал связь или, например, грубил, давил на жалость и вёл себя как капризный ребёнок. Со временем я поняла, ЧТО можно говорить/делать, а что нет; ЧТО сработает как триггер. Иногда я, понятное дело, ошибалась в тактике и тогда всё было непредсказуемо. Здесь наверное многие захотят поинтересоваться: нахуя? Редакция отвечает: если бы тогда я могла знать ответ на этот вопрос, то вы бы сейчас не читали эту историю. Если вкратце и на пальцах – для того, чтобы чувствовать себя хорошо с помощью чужой любви. Это была моя стратегия по затыканию внутренних щелей.

Виделись мы редко. Всё, что было – это короткие встречи в Питере или Москве, куда я приезжала по его приглашению. Время мы проводили всегда одинаково, запершись дома. Почти сразу Егор предложил мне попробовать запрещённые в Российской Федерации вещества. Я всегда боялась, до этого никогда не пробовала, но отказаться не могла. Потому что уже неосознанно приняла эти правила игры, по которым я должна была быть отвязной рок-н-ролльщицей при любом раскладе, чтобы случайно ему не наскучить. Скрывать не буду, наркотики действуют на всех одинаково, и на меня тоже. Они быстро вызывают привязанность (еще раз давайте все это запомним) и, смешиваясь с привязанностью к *своему гению*, держат по рукам и ногам. Я очень переживала за Егора, за его здоровье и благополучие, потому что, очевидно, употребление никому еще ни разу в жизни не помогло. Он же уверял, что всё ок.

Отдельной красной нитью в этой истории идёт секс. Не пугайтесь этого слова, мы просто не привыкли его читать и писать. Секс интересовал Егора больше всего. Сначала секс со мной, но довольно быстро выяснилось, что с кем угодно. Находясь на расстоянии, я маялась и лезла на стены, идеализировала его и скучала до такой степени, что в горле стоял ком, очень много плакала. Егор жил своей жизнью, изредка проявляясь в моей сообщением в Телеграме (до сих пор от звука уведомлений из Телеграма у меня ёкает сердце – это чистая правда). Он «по-дружески» рассказывал о своих путешествиях, любовных приключениях, в подробностях описывал секс с другими девочками, присылал мне фото их жоп и просил, чтобы я поставила оценку его выбору. После каждой такой ситуации у меня разрывалось сердце. Я знала, что мы оба свободны, но видеть и обсуждать это было до тошноты неприятно. При этом я старалась держать лицо и не портить дружбу истериками. Периодически у меня получалось выиграть малюсенькую дистанцию, отодвинуться от него и понизить накал на пару градусов. Он сразу же это обнаруживал и подливал масла в огонь. Упрекал меня в недостаточном «служении» ему, в недостаточной заинтересованности, прибеднялся, жаловался, что никто его не любит, вызывая самый очевидный ответ «ну что ты, глупенький, а как же я?» После этих воркований снова следовала череда унизительных разговоров о незнакомых мне женщинах, которые ВСЕГДА ВО ВСЕМ были лучше меня. Я, будучи зависимой от его внимания и одобрения, понимала, что всё, что могу ему предложить – это секс, потому что всё остальное его уже явно не интересовало. Я навязчиво писала ему о своём якобы желании, придумывала на ходу якобы существующие у меня фантазии – и так, и эдак подбиралась и подкладывалась, но получалось далеко не всегда. Когда получалось – мне было мерзко от самой себя, противно до слёз и обидно, но я продолжала. Он часто спрашивал: «Правда же, что я самый крутой любовник?», я всегда отвечала «да». Был эпизод, когда он буквально заставил меня заниматься сексом с ним и его подругой, а когда я не выдержала и ушла в слезах в дальний угол комнаты, он продолжил акт с ней, а затем снова обвинил меня в недостаточной раскованности.

После этого случая я прилетела домой опустошенная. Тогда случилось первое небольшое озарение. Я впервые поняла, что у нас ТОЧНО не любовь. Ему вообще не было до меня дела, а меня крЫло и обездвиживало его отсутствие. Мне всё время было плохо, я часто думала о суициде и не могла сменить пластинку. Почти каждую ночь я плакала от безысходности. Да, мы сами выбираем свою судьбу, однако мышь не может выбрать быть кошкой и наоборот. Как бы я ни была осторожна и ответственна по жизни, я не могла не вляпаться. Егор, в свою очередь, имея свой набор психологических особенностей, не мог упустить меня.

Потом мне удалось немножко эмоционально отстраниться от него; мы виделись еще один раз – он позвал меня на вечеринку, когда приехал в Спб. На вечеринке выяснилось, что довольно длительное воздержание друг от друга для него не изменило ничего. Он снова начал на моих глазах нагло приставать к девушке (она вроде была не против), попутно осаживая и унижая меня, буквально затыкая мне рот. В этот раз произошло второе озарение – я смогла наутро довольно жёстко высказать ему, что это мне неприятно. Однако мне было сложно признаться в своей слабости по сравнению с ним, и я с гордо поднятой головой в дальнейшем делала вид, что мне всё равно. На тот момент у меня был постоянный парень, а после него еще один. Когда я была в отношениях, Егор с ревностью в тоне изредка выходил на связь. Сразу же рассказывал о том, как он счастлив без меня, попутно обвиняя меня в этом же. Во мне уже почти ничего не откликалось, но какая-то тень, запах гари от того первоначального пожара всё еще плескался во мне.

Когда я увидела, что Егор побил свою девушку, я не поверила. За пару дней до этого он снова выходил на связь, снова с обидой на моё молчание и (на самом деле наконец-то искреннюю) свободу от его прежних уз. Он предложил рассказать, как у них всё хорошо – я отказалась.

Позже я увидела и прочитала в Фейсбуке пост Оли, которая пострадала, о случившемся. У меня сжалось всё внутри, потому что произошло третье осознание! Мне казалось, что я одна такая непутёвая. Ну действительно, что с меня взять, где он и где я, вот с другими девушками он наверняка другой. Однако Оля, а после и ещё одна его бывшая, описали его поведение с точностью до микрометра! Третье озарение дало мне понять, что все мы чем-то похожи: невероятно красивые, умные, талантливые девочки, готовые искренне любить, прощать и спасать. Тут моя накопившаяся и вытесненная обида вышла на свет. Я пишу этот пост не для того, чтобы поддать жару и испортить ему жизнь. Самое главное, что в этой всей ситуации случилось со мной – я не думаю больше про него и за него, ни в хорошем, ни в плохом ключе, мне всё равно, что с ним будет, но по умолчанию я желаю всем людям мира и добра. Егор очень сильно потоптался по моей самооценке, страшным образом подорвал ментальное и физическое здоровье, вымотал мне все нервы и просто надоел. Четвёртое, пятое, шестое и сто пятьдесят шестое озарение – если приходится плакать, то это не любовь; если приходится глотать то, что не нравится – это не любовь; если при этих воспоминаниях холодеют руки – это не любовь. Это была дерзкая амплитудная связь, больная привязанность, эмоциональные американские горки. Это была не любовь. Я его прощаю за это, но больше никогда не хочу видеть и слышать”.

Всё классно, непонятно одно. Насколько я знаю (а знаю я хорошо) – в журнале “Искусство кино” кинокритикам платят от силы 20-30 тысяч рублей (не долларов!) в месяц. И то – не факт. Поэтому – откуда такая инфернальность?! Загадка.

История с дьяволом-искусителем по имени Егор, судя по тому же ФБ – бурно развивается: уже несколько девушек признались в том, что он их бил и “принуждал заниматься групповым сексом”, возбуждено уголовное дело, сам Егор публично кается и уже пообещал ходить на специальные встречи с психологом “по обузданию агрессии” (не шутка!).

Из самоаттестации авторши в ФБ: Училась в Музыкально-эстетический лицей. Живет в г. Санкт-Петербург. Из г. Engels, Russia