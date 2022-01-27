 

Петербург лидирует по заболеваемости COVID-19 из-за провальной антиковидной политики Смольного

27.01.2022, 20:44, Новости дня
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Смольный рекомендовал петербуржцам самостоятельно идти в клинику, а не вызывать доктора на дом. Однако это привело к всплеску заболеванийCOVID-19.

Команда губернатора Александра Беглова полагала, что дезорганизация амбулаторной помощи позволит оптимизировать работу медиков. Врачи уделяли бы больше времени приему более тяжелым пациентам. Однако антиковидная политика только обострило ситуацию, из-за чего город занял лидирующие позиции по заболеваемости.

Многие петербуржцы начали жаловаться на столпотворение в поликлиниках. Граждане с “легкими” случаями вынуждены ждать тесты на прием у врача. К примеру, большая очередь была замечена в 106-й поликлиники Красносельского района, №60 в Шушарах.

Нехватка персонала наблюдается и в других районах города. Медикам также не хватает автомобилей для оперативного реагирования на вызовы.



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