Эксперт: Бесплатный доступ к социально-значимым ресурсам может расширить аудиторию Рунета

«В РФ обеспечивается доступ к информации для всех категорий граждан, независимо от их финансового положения. Мне неизвестны подобные случаи в других странах», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Илья Костунов. Так он прокомментировал расширение перечня сайтов, к которым будет обеспечен постоянный доступ даже при нулевом балансе.

«Предоставление бесплатного доступа к социально-значимым сайтам – это гарантии государства на доступ к информационным технологиям для всех граждан, независимо от их материального статуса. Такой доступ расширяет возможности людей пользоваться благами информационного общества», – говорит IT-эксперт Илья Костунов.

Интернет сегодня – это способ жить более полной жизнью, добавляет собеседник. Всемирная паутина стала базовой потребностью человека, поэтому более качественный доступ к Сети дает конкурентные преимущества. Уже сейчас Рунет считается не только одним из самых передовых в плане технологий и скорости, но и самым доступным в мире.

«Современное общество не может полноценно осуществлять свои права без доступа к интернету. Так или иначе наша жизнь все больше связана с IT-технологиями. Отсутствие доступа к интернету чревато большими издержками», – уверен Костунов.

Появление бесплатного доступа к социально значимым сайтам эксперт сравнил с библиотеками, которые делают доступными книги для всех. «В советское время правительство тратило большие деньги и предпринимало огромные усилия для того, чтобы обеспечить библиотечной сетью всю территорию страны. Это способствовало развитию науки, повышало уровень образования, люди становились грамотнее и жили более полноценной жизнью. А сейчас – в век информационных технологий – в РФ обеспечивается доступ к информации для всех категорий граждан, независимо от их финансового положения. Мне неизвестны подобные случаи в других странах. Фактически бесплатный доступ будет обеспечен на уровне операторов связи», – отметил эксперт.

По мнению IT-специалиста, гарантированный доступ к социально-значимым ресурсам может расширить аудиторию Рунета за счет тех, кто никогда не пользовался Сетью. А для людей из социально незащищенных групп населения – это возможность сэкономить деньги. «Большое количество людей, особенно старшего возраста, пока не распробовали интернет как следует и иногда относятся к нему чуть ли не как к роскоши. В то же время госуслуги и информационные сервисы могут значительно облегчить жизнь людям», – подытожил Костунов.

Портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте» оказались в перечне социально значимых ресурсов, доступ к которым предоставляется бесплатно. Об этом сообщил в среду глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн по итогам первого заседания правительственной комиссии по определению перечня отечественных социально значимых ресурсов.

Вход в «Госуслуги» и «ВКонтакте» будет доступен россиянам даже при нулевом балансе. Депутат Хинштейн отметил, что социальная значимость портала государственных услуг объяснения не требует. Что касается крупнейшей российской соцсети «ВКонтакте», то в ней размещено более 40 тысяч сообществ органов власти и государственных учреждений, в которых где можно найти необходимую информацию, задать вопрос или получить оперативную связь, отметил парламентарий. На следующем заседании правительственной комиссии будет обсуждаться возможность включения в перечень социальной сети «Одноклассники».

Напомним, что в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам.