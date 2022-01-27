 

В перестрелке на границе пострадали четверо киргизских военных

27.01.2022, 20:30, Новости дня
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Четверо военнослужащих Киргизии пострадали во время перестрелки на границе с Таджикистаном, информирует киргизский Минздрав.

«По оперативным данным координатора по здравоохранению Баткенской области Арзыбека Борубекова, четырех пострадавших на двух машинах скорой помощи Баткенского областного центра семейной медицины везут из села Кок-Таш в Баткенскую областную объединенную больницу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Также стало известно о гибели жителя таджикского села Ходжи Аъло от огнестрельного ранения. «В ходе перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев», – сообщил источник агентству.

В центральную больницу Исфары госпитализированы пять раненых, из них двое таджикских пограничников.

Напомним, беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями, есть сообщения о стрельбе.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.



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