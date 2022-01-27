 

В Одессе раскритиковали Сердючку за песню о Бандере

27.01.2022, 20:30, Новости дня
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«Получилась очередная халтурка, безвкусица, дешёвка – в общем, все то, чего и так в изобилии на отечественном голубом экране», – написал в своем Facebook депутат одесского горсовета от ОПЗЖ Виталий Саутенков, комментируя песню Верки Сердючки о Степане Бандере на российском телеканале.

«Мужик, переодетый в бабу, символизирующую весь кич нашей жизни с серьезным выражением накрашенного лица, поет: «Ми за Україну будем воювати». И сразу же вопрос возникает: кто мы? Переодетые клоуны, которые возвели в ранг глумления жизнь, страдания и смерти наших граждан? Что это было? Именно такую форму патриотизма нам предлагают наши власти? Патриотизма с разукрашенным лицом непонятной особи, с веночком с ленточками на мужской голове?», – написал депутат в Facebook.

«Если бы артист и мужик Андрей Данилко хотел высказать свою гражданскую позицию, как теперь пытаются это представить его пиарщики, то, на мой взгляд Данилко без всякого грима мог бы сделать заявление. И это было бы заявление серьезного взрослого человека», – считает Саутенков.

«А так – получилась очередная халтурка, безвкусица, дешевка – в общем, все то, чего и так в изобилии на отечественном голубом экране. Увы.  Вот такие Верки нынче правят бал в моей стране», – добавил депутат.

Ранее певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил песню, прославляющую Степана Бандеру, в передаче, транслируемой на канале «Че» российского телевидения.



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