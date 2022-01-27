 

Максим Галкин поделился новым фото Аллы Пугачевой

27.01.2022, 20:28, Разное
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Максим Галкин поделился со своими подписчиками новым нежным снимком Аллы Пугачевой. 72-летняя Примадонна позирует на фоне заснеженных деревье в светло-розовом пуховике, причем половину лица она решила скрыть за объемным капюшоном.

Аллуся, – мило подписал кадр 45-летний телеведущий.

Интернет-пользователи оценили снимок:

Всегда приятно смотреть на Вашу семью.

Всем женщинам желаю, чтобы их любили также, как Максим любит Аллу Борисовну!

Как всегда прекрасна!

Кстати, журналисты быстро разыскали, что за куртку надела на прогулку Алла Пугачева – это пуховик итальянского бренда Khrisjoy, который представлен в ЦУМе. Помимо объемного капюшона у него есть декоративные молнии на рукавах и белые шнурки на капюшоне и нижнем крае куртки, на которых вышито название марки. Купить такой можно сейчас за 87 315 рублей.



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