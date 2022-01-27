Мнение: «Зелёные дома» не работают, антирекорд запасов газа и нефть за 90 долларов

1. Так называемые «зелёные дома», которые якобы энергоэффективнее и потому экологичнее обычных, оказались не такими уж и зелёными. Британские экономисты выяснили, что чем экологичнее дом, тем больше он потребляет электричества:

https://lenta.ru/news/2022/01/24/zdania/

Исследование показало, что выдающие себя за зеленые здания потребляют больше энергии, чем обычные. Сертификация британских офисов и домов в соответствии со стандартами экодизайна не помогает британцам спасти планету. Эксперты считают, что достичь ожидаемых результатов жителям страны помешало невежество, сообщает Bloomberg.

Организация Better Buildings Partnership (BBP) проанализировала данные об энергетике коммерческих объектов за 2020 год. Исследователи пришли к выводу, что получившие наиболее высокую оценку по энергоэффективности в соответствии с Energy Performance Certificate (EPC) здания расходуют больше энергии, чем получившие наиболее низкую оценку.

«Оценка EPC и реальное количество используемой энергии едва ли связаны друг с другом», — заявила глава BBP Сара Рэтклифф. Сертификат выдается после инспекции, во время которой специалист за два часа оценивает системы вентиляции, отопления, освещения, а также размеры здания и использованные в строительстве материалы.

Директор консалтинговой компании Low Carbon Alliance Саймон Кроу отметил, что основная проблема экозданий в неправильном использовании. По его словам, люди отключают или нарушают работу тщательно спланированной системы климат-контроля, которая поддерживает баланс эффективности и комфорта. Жалюзи, учитывающие движение солнца и контролирующие свет в помещении без электричества, становятся бесполезными из-за перевернутых столов, а установленный перед окном аквариум мешает естественному освещению комнаты.

В то же время старые здания могут потреблять меньше энергии и без экотехнологий. Открытые окна обеспечат вентиляцию, рациональное использование места заменит отопление: холодные комнаты можно превратить в архивы, а теплые — в помещения для совещаний. Кроу полагает, что, именно подстраиваясь под природу, люди смогут уменьшить загрязнение окружающей среды.

Исследователи считают проблемой и то, что в экозданиях люди начинают использовать больше энергии из-за уверенности, что специальные технологии компенсируют наносимый планете вред. «EPC — просто фантазия. Ради достижения результата нужно установить более жесткие требования к владельцам зданий. Выполненная только на 90 процентов работа нас ни к чему не приведет», — отметил профессор низкоуглеродных разработок в университете Бат Дэвид Коули.

В принципе, зелёный эксперт прав. Чтобы снизить энергопотребление и стать зеленее — надо подстраиваться под природу. Самый действенный способ — переселиться из современных домов или в пещеры, или прямиком на кладбище.

2. Запасы газа в Европе поставили исторический антирекорд:

https://lenta.ru/news/2022/01/24/gazzapas/

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы и Украины находятся на исторических минимумах, объявили в «Газпроме». В сообщении госкомпании в Telegram приведены данные Gas Infrastructure Europe.

Судя по ним, на 22 января из европейских ПГХ откачано уже порядка 70 процентов объема, закачанного за лето. «Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26 процентов (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Заполненность подземных хранилищ Германии опустилась ниже 42 процентов — до 41,8 процента», — говорится в сообщении.

Если вдруг в конце зимы ударят аномальные морозы, как это часто бывает в последние годы, европейцам придётся туго. Но виновата, конечно, будет Россия.

3. Впервые с осени 2014 года цена на нефть превысила 90 долларов:

https://quote.rbc.ru/news/article/6177bb299a7947096e11e8c4

Пока что наши американские друзья и партнёры помогают России зарабатывать дополнительные деньги на газовом и нефтяном экспорте. В аналитических отделах нефтяных компаний подсчитывают прибыль и мечтают, чтобы на Западе включали такое шоу почаще, раз в год-два.

Возможно, когда накал страстей вокруг дерзких заявлений НАТО спадёт, цены на нефть и упадут. Но я бы не стал твёрдо на это рассчитывать. Во-первых, нефть всё ещё сильно недооценена. Во-вторых, долларовая инфляция разгоняется всё сильнее и сильнее.