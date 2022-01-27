 

“Приятно смотреть”, “Не знаете, кого ждете? Мечтаете о сыне или дочке?” 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке

27.01.2022, 20:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На первом фото певица позирует, касаясь руками лица, а на втором снимке опустила их вниз и приподняла подбородок. Днем ранее Каменских показывала фото в этой же толстовке, которое было сделано на фоне медицинской кушетки. В тот же день певицу после ее заявление о том, что она чувствует себя абсолютно счастливой, поклонники заподозрили в беременности.

“1 или 2?” – попросила подписчиков выбрать лучшее фото 34-летняя певица.

“Все фотографии приятно смотреть. Умница, ангел красивый”, – написали поклонники.

“Не знаете, кого ждете? Мечтаете о сыне или дочке?” – прокомментировали публикацию фолловеры.

“Надо же, в одежде”, – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Каменских и Потап поженились в 2019 году. Они выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Детей у пары нет. Осенью 2021 года Потап признался, что они с женой очень хотят детей. “И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось”, – признался тогда артист.

23 января 2021 года во время первого выпуска нового сезона “Голосу країни” участница проекта, дочь цыганского барона и крестница украинского певца Виктора Павлика Елена Чукаленко нагадала Потапу, который является тренером этого шоу, второе отцовство в скором времени. “Вы знаете, идет очень интересное событие. К этому событию вы готовитесь уже достаточно давно. Событие будет связано с девушкой. То, на что вы надеетесь, у вас 100% получится”, – заявила тогда гадалка. Ее отец, цыганский барон уточнил, что певец вскоре во второй раз станет отцом. “Ой, хотелось бы”, – отреагировал Потап.

От предыдущих отношений у него есть 12-летний сын Андрей. Его мать – экс-супруга Потапа, украинский продюсер Ирина Горовая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / США бесплатно передали Грузии 500 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech

01.11 / При Байдене санкции из политики США не исчезнут

13.08 / В Пскове суд приговорил к 10,5 лет тюрьмы экс-координатора “Открытой России”, ее мужа – к 11 годам

22.09 / Цены на нефть коррекционно растут после падения

23.07 / На карте на сайте Олимпиады убрали границу между Крымом и материковой Украиной

19.07 / Трамп выразил сомнение в остроте мышления Байдена

03.08 / Во время археологических раскопок была обнаружена причина последнего оледенения

08.02 / Ещё один потерянный сезон – Египет тяжело переживает отсутствие туристов

06.08 / Россия предупредила Беларусь о «печальных» последствиях ареста наемников

09.09 / Путин заявил о важности своевременной подготовки к зиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика