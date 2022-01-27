“Приятно смотреть”, “Не знаете, кого ждете? Мечтаете о сыне или дочке?” 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке

На первом фото певица позирует, касаясь руками лица, а на втором снимке опустила их вниз и приподняла подбородок. Днем ранее Каменских показывала фото в этой же толстовке, которое было сделано на фоне медицинской кушетки. В тот же день певицу после ее заявление о том, что она чувствует себя абсолютно счастливой, поклонники заподозрили в беременности.

“1 или 2?” – попросила подписчиков выбрать лучшее фото 34-летняя певица.

“Все фотографии приятно смотреть. Умница, ангел красивый”, – написали поклонники.

“Не знаете, кого ждете? Мечтаете о сыне или дочке?” – прокомментировали публикацию фолловеры.

“Надо же, в одежде”, – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Каменских и Потап поженились в 2019 году. Они выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Детей у пары нет. Осенью 2021 года Потап признался, что они с женой очень хотят детей. “И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось”, – признался тогда артист.

23 января 2021 года во время первого выпуска нового сезона “Голосу країни” участница проекта, дочь цыганского барона и крестница украинского певца Виктора Павлика Елена Чукаленко нагадала Потапу, который является тренером этого шоу, второе отцовство в скором времени. “Вы знаете, идет очень интересное событие. К этому событию вы готовитесь уже достаточно давно. Событие будет связано с девушкой. То, на что вы надеетесь, у вас 100% получится”, – заявила тогда гадалка. Ее отец, цыганский барон уточнил, что певец вскоре во второй раз станет отцом. “Ой, хотелось бы”, – отреагировал Потап.

От предыдущих отношений у него есть 12-летний сын Андрей. Его мать – экс-супруга Потапа, украинский продюсер Ирина Горовая.

—