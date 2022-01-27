Мнение: Без помощи Запада конфликт был бы уже урегулирован

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что без «помощи» Запада конфликт на Украине уже был бы урегулирован.

В МИД России заявили, что Запад не позволяет урегулировать конфликт на востоке Украины

Он отметил, что некоторые западные страны пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. «Убеждены, что без западной так называемой помощи конфликт на востоке Украины уже давно был бы урегулирован. Да и самого конфликта, начавшегося с прихода к власти националистов, скорее всего, не было бы», — сказал Зайцев.

https://russian.rt.com/ussr/news/954127-rossiya-zapad-konflikt-ukraina

Не далее как в 2014 году уже писал на эту тему.

Вся его "хитрость" новой информационной политики, помимо информационного прикрытия предшествующих провалов 2004 и 2014 годов и сохранения лица перед угрозами запада, заключается в том, что опосредованная негласная поддержка (которая отрицалась и будет отрицаться), не позволит военным путем нейтрализовать Новороссию, но при этом не меняет подавляющего превосходства хунты в технике.

Поэтому текущий сценарий, как раз наиболее удобен США, так как конфликт затягивается (чего якобы в рамках хитрого плана Путин пытается избежать), образуя рядом с границей с РФ незаживающую рану (гражданскую войну нельзя просто так прекратить – американцы уже своего добились), попутно обеспечивая предпосылки для размещения американских и натовских войск на Украине

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Поэтому вместо явного слива или же явного объявления войны, Кремль пытается удержаться в промежуточной позиции, между подчеркнутым миролюбием и негласном помощью, что и является "хитрым планом". Как и у "хитрого плана" Януковича у него есть единственный, но смертельный порок – он слишком очевиден и против него легко играть. Именно поэтому фашисты столь нагло и цинично убивают людей, а американцы столь же цинично это одобряют, так как есть понимание позиции России и вполне понятны шаги направленные против этой позиции.

Россия проигрывает про любой реакции. Вводит войска – отлично, получаем удобную войну у границ конкурента, где можно заработать денег и ослабить противника. Не вводит – получает рост внутренней напряженности и крах право-консервативных иллюзий, а так же формирование агрессивного русофобского государства у своих границ.

Надежды на то, что экономика догонит и люди выйдут на улицы против хунты понятны, но не учитывают того факта, что режим уже открыто перешел к открытому террору против несогласных, на который американцы закроют глаза, как это сделали в Египте позволив военным убить несколько сотен исламистов. Киеву насколько это возможно будут давать деньги (как последнюю дозу для героинового наркомана) и будут закрывать глаза на любые зверства. В случае захвата Донбасса, хунта естественно будет списывать все беды на Россию и Путина, оттягивая свой неизбежный конец. За это время все мало-мальски пророссийские и антифашистские организации будут зачищены и при любых сценариях, России будет крайне трудно опереться даже на эту, крайне хлипкую точку опоры. Поэтому затягивание существования фашистской хунты, однозначно в пользу США, ибо каждый день ее деятельности, это еще один день отрыва Украины от России. Последствия этих дней потом будут сказываться в течение многих лет и даже десятилетий.

https://colonelcassad.livejournal.com/1618496.html – цинк

Поэтому персонально для меня особых сюрпризов в происходящем в последние годы на Донбассе и в особенности в связи с дипломатическими переговорами вокруг него, не возникало. Это были ожидаемые последствия. "Незаживающая рана" сформирована и конечно ее никто не даст устранить просто так, ибо не для того осуществлялась данная стратегия, чтобы потом взять и просто так отказаться от нее.

Пока РФ не заставит Запад считаться с ее интересами (именно заставит, а не будет упрашивать – современный мир в условиях трансформации мироустройства безжалостен к тем, кто просит), ее интересы не буду учитываться Западом, так как США не считают РФ равноправной страной.

Слова подобный подход разумеется не изменят, так же как они не изменили подходы США к манипулированию украинским кризисом, покуда у нас некоторые наивные граждане ожидали, что оно все само развалится и не рассосется. Нынешняя "военная тревога", это вполне логичное следствие простого факта, что ничего само по себе не разваливается и не рассасывается и возникает необходимость предпринимать серьезные военно-политические меры в связи с происходящим на Украине, которая как нас несколько лет пытались уверить – "не нужна". На деле, подобное оправдание инерционной политики ожидания, когда Запад выполнит хоть какие-то свои обязательства, закономерно привела к тупику, когда ответы Запада Москву уже не устраивают даже публично.

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