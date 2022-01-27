 

Российские учёные доказали, что ПМС не существует

27.01.2022, 20:11, Разное
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В Институте физиологии Российской академии наук (ИФРАН) состоялась презентация монографии «Мифы о здоровье: от Античности до наших дней».

Над книгой более 5 лет работали ведущие российские специалисты.

ПМС не существует!– В представленном сегодня труде мы постарались развеять наиболее распространённые заблуждения о здоровье человека, – заявил заместитель руководителя ИФРАН Всеволод Махов. – Взять, например, так называемый предменструальный синдром, он же ПМС. Никаких физиологических предпосылок для него у женщин нет, а придуман он был феминистками в XIX веке с целью получить дополнительные бонусы при трудоустройстве. Теперь же многие женщины действительно плохо себя чувствуют накануне менструации, но это чистая психосоматика, типичный пример, как миф привёл к реальным проблем со здоровьем.

В ближайшее время на одном из федеральных телеканалов будет показана серия документальных фильмов «Мифы о здоровье».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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