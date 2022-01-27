Мнение: А в Америке – мрет народ!



Доктор Хаус – ты не виноват!

Услышал парадоксальный всхлип не где-нибудь, а непосредственно на радио КовидФМ: они там сквозь зубы пробормотали, что в США «от микрона умирают больше, чем от Дельты», и это, мол, «вызывает некоторую обеспокоенность». Заинтригованный, решил пойти взглянуть на статистику (хотя я уже отмечал ранее невероятно высокие цифры смертности по Америке, глядя на ту же самую статистику – ковидобесы встретили дружным недоверчивым воем). Вот посмотрел снова – да, точно! Причем, как отметило то же радио – цифры заражаемости пошли вниз, а смертность – наоборот, вверх!

Точно: смотрим США на сегодня. Заражений – ну каких-то 653 тыс. за сутки… По сравнению с РФ, понятно, больше почти в 6 раз даже в пересчете на численность населения – но да, было и много выше (например, 18 января – аж один миллион сто за день!) А вот по смертям – да, рекорд почти за все время наблюдения – 4044 за сутки. Нет, пока не абсолютный – 7 января прошлого, 2021 года было 4137. Но почти так же! И – тот самый прикол, о котором я все время говорю: в январе прошлого года в Штатах п очти никто не был привит!

Сейчас в Штатах доля вакцинированных – 65%, две трети населения. И вот такой конфуз: смертность такая же, как и в разгар «эпидемии» год назад, когда прививок не было. Естественно, вопрос – ну и зачем тогда была вся эта кампания, с кровью, потерями и протестами, с решениями президента и контррешениями Верховного суда США, по всеобщей вакцинации? «Зачем платить больше» (компании Пфайзер) – если все равно результат одинаковый? В чем прикол?

Дай ответ, Америка! Не дает ответа.

Ну и, конечно, мы имеем очередное развенчание мифа, который доселе считался почти аксиомой: о якобы «лучшей в мире» и «самой высокотехнологичной» медицине США. Все это тоже оказалось фуфлом практически полностью. В «высокотехнологичной» Америке как была одна из самых высоких в мире смертностей от ковида – так и остается.