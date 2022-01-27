Как нас всех проститутками обозвали – Личное мнение

В продолжении «Секса в большом городе» между Керри и Мирандой случился диалог, оскорбивший многих русских женщин.



Фото: Соцсети

Керри удивляется, откуда у её такой молодой соседки деньги на квартиру в её доме. Миранда предполагает, что девушка — русская проститутка — «обычное дело в элитной недвижимости».

Синтия Никсон, сыгравшая Миранду, — активистка по правам женщин со стажем, кандидатка в губернаторы Нью-Йорка.

Она топит за толерантность, права афроамериканцев и ЛГБТ, призывает женщин к женской же солидарности.

Обратите внимание на плакат, на фоне которого стоит Никсон. Что там написано?



Фото: Соцсети

Единство? Права женщин, говорите?

Простояв, наверняка, не один час под таким плакатом, Никсон сочла для себя приемлемым произнести текст, построенный на несправедливом, абсолютно неверном, оскорбительном стереотипе о том, что русские женщины часто подрабатывают проституцией.

Это мерзко. Это лицемерно. Это до ужаса гадко.

Попробовали бы они так чёрных женщин назвать, лесбиянок или, скажем, канадок.

Сериал бы тут же запретили к показу. Его создателей и актрис выгнали бы из профессии, лишили членства во всех клубах и организациях и поставили бы на колени извиняться.

И это было бы правильно. Женщин целого народа — любого народа –называть проститутками неприемлемо.

Те же Синтия Никсон вместе с Сарой Джессикой Паркер и авторами сериала, думаю, это прекрасно понимают. Однако, понимая, они всё равно на это пошли.

Наверное, они решили, что нас, русских, оскорблять можно, что им за это ничего не будет.

Задело?

Инстаграм платформы НВО, на которой вышел сериал.

Инстаграм Синтии Никсон.

Но самый эффективный, на мой взгляд, способ бороться с дискриминацией в США — это писать в их СМИ, а потому — Инстаграм Нью-Йорк Таймс.

Ну, а что касается героини сериала, которую Миранда приняла за русскую проститутку, то та оказалась не проституткой, а успешным дизайнером. Только вот не из России, а из Калифорнии.

Видимо, по мнению создателей сериала, в Калифорнии штампуют женщин-дизайнеров, а в России — читайте выше.

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