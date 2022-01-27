 

Скандалы: Публицист Александр Невзоров признался, что не видел убранного снега

27.01.2022, 19:56, Разное
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Советский и российский журналист, публицист прокомментировал неудовлетворительную работу коммунальщиков Петербурга

Об этом пишет издание ZakS.Ru. «Я никогда не видел убранный снег. Вот этого не было», – отметил публицист. Более того, Александр Невзоров добавил, что ему не интересно критиковать власть за несвоевременный вывоз мусора и уборку снега, так как по его мнению, это слишком безопасные и скучные темы, которые не требуется «ни отваги, ни знания». При этом осуждать губернатора города Беглова еще и бесполезно. Чиновник лишь всё «мотает на ус», а потом этот ус сбривает.

Стоит отметить, что в Смольном не воспринимают критику со стороны петербуржцев, так как считают это координированной информационной атакой. Вместо реальных действий по решению проблем в ответ на негативную оценку власти чиновники начинают мстить, к примеру, недавним «врагом» для Беглова стал музыкант Сергей Шнуров, выпустивший клип про губернатора и его управленческие провалы.



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