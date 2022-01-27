Скандалы: Публицист Александр Невзоров признался, что не видел убранного снега

Советский и российский журналист, публицист прокомментировал неудовлетворительную работу коммунальщиков Петербурга

Об этом пишет издание ZakS.Ru . «Я никогда не видел убранный снег. Вот этого не было», – отметил публицист. Более того, Александр Невзоров добавил, что ему не интересно критиковать власть за несвоевременный вывоз мусора и уборку снега, так как по его мнению, это слишком безопасные и скучные темы, которые не требуется «ни отваги, ни знания». При этом осуждать губернатора города Беглова еще и бесполезно. Чиновник лишь всё «мотает на ус», а потом этот ус сбривает.