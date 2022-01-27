 

«Бессмертный полк» провел памятные акции в честь освобождения Ленинграда от блокады

27.01.2022, 19:46, Новости дня
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В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады активисты «Бессмертного полка России» провели акции по всей России, в Петербурге и Ленинградской области активисты возложили цветы и венки на Пискаревском кладбище, провели митинг, на Сахалина прошла лекция-встреча «Памятная дата – снятие блокады Ленинграда».

«Священный долг нашего молодого поколения – передать память о подвиге и силе воли ленинградцев, о подвиге советского солдата на долгие-долгие века. И не позволить никому переписать и исказить историю о наших семейных героях», – считает руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России» в Ленинградской области Никита Маненок, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Севастополе также почтили память жителей блокадного Ленинграда, возложив цветы на аллее Славы городов-героев и к Вечному Огню. Присутствующие на митинге свидетели тех событий рассказывали о мучительных днях голода, холода и выдержки. Во время мероприятия им были вручены подарочные наборы. Тем, кто не смог по состоянию здоровья прийти на торжественный митинг, активисты регионального отделения «Бессмертного полка России» принесли подарки домой.

Также активисты гражданско-патриотического движения в Сахалинской области поздравили на дому ветеранов-блокадников. В Историческом парке «Россия – моя история» Сахалина прошла лекция-встреча «Памятная дата – снятие блокады Ленинграда».

В Челябинске в рамках киномарафона «Прививка от фашизма», авторами которого являются Урало-Сибирский Дом Знаний и региональное отделение Бессмертного полка России, в челябинском кинотеатре «Знамя» прошла встреча руководителей патриотических организаций со студентами специализированных учебных организаций, посвященная 78-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.

С документальными кадрами и воспоминаниями ветеранов познакомил зрителей и урок мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде», организованный Фондом Андрея Кончаловского и Российским Союзом ветеранов при поддержке Министерства просвещения РФ. В нем приняли участие жители блокадного Ленинграда, а также победители всероссийских конкурсов гражданско-патриотической тематики, в том числе «Правнуки победителей» Бессмертного полка России.

Уже не первый год проводимая активистами «Волонтеров Победы», «Бессмертного полка России» и других патриотических организаций акция «Блокадный хлеб» будто переносит ее участников в те годы – люди могут получить заветные 125 грамм хлеба и понять, насколько сложно было выжить в годы блокады, а вместе с этим – насколько была сильна в людях любовь к своей Родине, если они не просто выжили, а работали на заводах, маскировали исторические здания и спасали музейные ценности.



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