В Госдуме пообещали обсудить с экспертами профессиональный стандарт для блогеров

Для формирование нового профессионального стандарта блогеров необходимо провести опрос экспертов данной индустрии, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Вопрос профессионального статуса блогера, формирования профессионального стандарта, определенной отдельной профессии, очень дискуссионный, он обсуждался и обсуждается на многих площадках. Чтобы это было все-таки не просто обсуждение, мы подумаем над тем, чтобы провести социологическое исследование, провести опрос экспертов индустрии, узнать, что они думают о формировании нового профессионального стандарта. Мы обязательно это сделаем», – сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин в ходе круглого стола «Подкаст-индустрия: в поисках баланса между ростом и регулированием». Участники дискуссии отметили, что для журналистов и редакций уже есть законодательство, которое возлагает на них ответственность за публикуемый контент, фактчекинг, соблюдение журналистской этики. Однако для блогеров подобные правила не установлены, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД

О том, что блогерство можно считать отдельной профессией, который нужны свои стандарты и своя этика сообщил в рамках данного круглого стола заместитель генерального директора АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) по правовым вопросам Борис Едидин: «Отрицать значение блогеров в современной жизни просто невозможно. Это по сути дела самостоятельная отрасль экономики. Было бы интересно исследование, которое определило бы долю индустрии блогеров в цифровой экономике и экономике РФ и других стран. Уверен, что доля существует и она безусловно растет как минимум в арифметической прогрессии».

Он полагает, что блогеры и данная индустрия должны приобрести определенный статус: «Очень часто мы говорим о блогере, но надо понимать, что за ним часто кто-то стоит, и это часто не один человек. Естественно, нужно вырабатывать определенные правила и формировать ответственность у инфлюенсеров за тот продукт, который распространяется от их имени на разного рода площадках».

Единин отметил и роль площадок, на которых размещаются подкасты и иной блогерский контент. Он считает, что платформы должны уделять внимание модерации: «Очевидно, основная ответственность лежит на профессиональных участниках этих отношений, а наиболее профессиональными и компетентными являются сами площадки, которые распространяют подкасты. Они лучше подготовлены к взаимодействию с государством, рассмотрению различных обращений, жалоб, модерации контента в хорошем смысле этого слова».

Директор по работе с госорганами «Яндекс» Игорь Алексеев отметил, что действующее законодательство значительно покрывает перечень вопросов, которые возникают в этой сфере: «Мы считаем, что наиболее эффективным способом и подходом к определению регулирования на данном этапе мог бы быть подход, основанный на принципах саморегулирования».

По данным ВЦИОМ, в 2020 году каждый пятый житель России (19%) слушал подкасты, а 66% не знали о таком формате. Однако российский рынок подкастов стремительно растет: по прогнозам PwC к 2023 году он достигнет 133 миллионов долларов США и покажет рост в 5 раз по сравнению с 2018 годом (25 млн долларов США). За спросом растет и предложение: в каталог Яндекс.Музыки каждый месяц добавляется по 400 новых шоу, их общее количество перевалило за 11,5 тысяч.

Вместе с тем, правовой статус подкастов остается неопределенным. Эксперты отмечают, что в мировом опыте пока нет специального регулирования для этого типа распространения информации: чаще всего они подпадают только под нормы, касающиеся защиты авторских прав (такое есть, например, в США).