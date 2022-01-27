Шойгу доложили о подготовке к первому вылету беспилотника «Гелиос-РЛД»

Первый вылет беспилотного летательного аппарата радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД», произведенного в АО «Кронштадт», запланирован на 2024 год, сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков.

«В прошлом году заключены три новых государственных контракта на эскизное проектирование трех тем. Это «Гелиос-РЛД», «Гром» и «Молния», – приводит РИА «Новости» доклад Богатикова министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Наша задача в этом году сдать эскизный проект. Мы готовы в следующем году полностью выпустить РКД (рабочую конструкторскую документацию), начать подготовку производства и обеспечить первый вылет этого летательного аппарата в 2024 году», – добавил глава «Кронштадта».

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и со скоростным беспилотным летательным аппаратом «Гром».

«Это концепция верного ведомого, он обеспечивает прорыв в первую очередь воздушной эшелонированной обороны. Мы готовы выполнить по нему работы в ближайшие годы», – отметил гендиректор.

С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее министру обороны РФ Сергею Шойгу на спецзаводе представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью.