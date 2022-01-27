Мнение: Рейтинг Байдена, неомаккартизм в США и последствия психической атаки

1. Помните, какие гонения американские демократические СМИ устроили президенту Трампу, как они насмехались над ним, как пытались устроить ему импичмент? И тем не менее, несмотря на беспрецедентное медийное давление, рейтинг Трампа за первый год его президентства упал заметно меньше, чем рейтинг его сменщика Байдена:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-menialis-reitingi-djo-baidena-i-donalda-trampa-v-pervyi-god-ih-61e94ee22097b91cab42efc9

Президент Трамп за 4 года не начал и не проиграл ни одной войны, что редкость для новейшей истории США. А вот Байден уже потерпел фиаско в Афганистане. Как знать, не чешутся ли у кого-то в Белом доме или Пентагоне руки, не хотят ли там приподнять рейтинг с помощью «маленькой победоносной войны»?

Сами американцы уже не те, что раньше, их агрессия порядком подсдулась, да и внутренние проблемы США не позволяют уделять слишком много внимания внешней политике. Но ведь можно заработать политических очков на эффектном разруливании конфликта, на переговорах о мире. Для этого-то и войну не обязательно начинать.

2. В США призывают к репрессиям инакомыслящих журналистов:

https://t.me/crimsondigest/1409

Конгрессмен из Нью-Джерси, экс-дипломат Томас Малиновски, жалуется в Твиттере:

Цитата: “В мой офис сейчас звонят люди, которые говорят, что смотрят Такера Карлсона и расстроены тем, что мы не поддерживаем Россию в ее угрозах вторжения в Украину, и которые хотят, чтобы я поддержал «разумную» позицию России.”

https://twitter.com/Malinowski/status/1485682928709423107

Реакция от Криса Викери – известного (и часто цитируемого в СМИ) специалиста по кибер-безопасности и борьбе с российской угрозой в киберпространстве, ну и сотрудника стартапа, который занимается именно таким бизнесом.

Цитата:

“Измена. Такер Карлсон занимается изменой. Арестуйте его. Держите его в камере. Он представляет собой явную и реальную опасность, причиняющую неоспоримый вред на службе иностранному врагу военного времени. Предъявите ему [уголовные] обвинения.”

Дальше, мистер Викери предлагает, по крайней мере через пример расстрелянных супругов Розенбергов, пример того что можно делать с такими как Такер Карлсон.

https://twitter.com/VickerySec/status/1485705970827218944

3. Пока нефть и газ на радость российским экспортёрам дорожают, от предвоенной истерики западных СМИ страдают наши соседи. Виктор Мараховский пишет:

https://t.me/vmarahovsky/2139

New York Times радует грустной публикацией: пока всё передовое человечество бегает по потолку в ожидании агрессии России против Украины – руководство самой Украины почему-то «снижает накал», «помалкивает» и «посылает другой мессидж»: «президент говорит, что риски не стали больше, министр обороны заявляет, что в данный момент никакой ударной группы для вторжения Россия не формирует, поэтому не надо паниковать». Что это такое вообще? Почему, спрашивается, страна, которая сейчас должна быть громче всех (и пыталась быть громче всех последние восемь лет – В.М.) – вместо этого выступает в столь несвойственном ей жанре антихайпа?

…У меня, ув. друзья, есть сверкающая в своей банальности версия. Потому что Америке или Великобритании, конечно, очень весело набрасывать в сутки по паре новых будоражащих версий вторжения, и бегать по потолкам, и обещать суровый ответ, и призывать к ещё более суровому ответу, и со слезами говорить о мощнейшем сигнале, посланном (Байден стронг!) Путину путём приведения в повышенную готовность целых восьми с половиной тысяч солдат, которых, впрочем, всё равно не пошлют защищать Украину –

– а самой Украине (которая, как мы помним, строит процветающую демократию, доказывающую населению соседнего Мордора преимущества свободы) по-прежнему нужно на что-то жить. Что несколько проблематично, если доходность государственных облигаций на зависть Африке, валюта поклёвывает дно, а западные партнёры подбадривают выкриками «крепитесь, мы дадим вам парабеллум, вы сможете вести герилью и превратить свою страну в адъ для оккупантов».

Всё это, между прочим, заставляет нас задуматься. А что если коварный план по сокрушению какой-нибудь Свободной, но молодой и экономически хрупкой Демократии в развитом XXI столетии не требует никаких физических вторжений – достаточно просто дать мировой демократии повод для паники, и всё остальное они сделают сами?