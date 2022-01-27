Киевский завод “Электронмаш” продали во второй раз. Результаты первого аукциона признали недействительными

В аукционе приняли участие пять компаний. Победу одержало ООО “Украинский имидж”, учредительницей которого является Виолетта Глинянчук, сказано в досье компании. Уставный капитал фирмы составляет 50 тыс. грн, она занимается деятельностью в сфере права.

Это вторая продажа “Электронмаша”, киевский завод был продан на аукционе 12 ноября 2021 года. За объект приватизации на торгах соревновались 22 компании, стартовая цена выросла в 14,5 раз – с 66,7 млн грн до 970 млн грн. Завод купила компания “Лортен групп”, она предложила 970 млн грн и 1 копейку. Эта ставка оказалась на 1 копейку выше ставки другой компании, поэтому стала победной.

Аукцион, состоявшийся в ноябре прошлого года, был признан несостоявшимся, потому что его победитель не подписал договор купли-продажи объекта в установленный срок, сообщила “Экономическая правда”.

Согласно приватизационным условиям, новый собственник должен погасить долги предприятия – 924,5 млн. грн. У “Электронмаша”, по данным издания, 5,4 млн грн задолженности по зарплате и 3,3 млн грн – налогов по зарплате.

Общая площадь объекта – более 100 тыс. м². В состав объекта приватизации входят 37 единиц недвижимого имущества, три земельных участка и семь объектов, переданных в аренду.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

По данным Фонда госимущества, госбюджет получил от малой приватизации с начала 2020 года более 4,5 млрд грн. В этом году поступления от приватизации в целом должны составить 12 млрд грн. Об этом глава ФГИ рассказал в интервью “Фокусу”, которое вышло 18 июня 2021 года.

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