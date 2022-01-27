 

Оккупанты подали апелляцию на решение суда вернуть скифское золото Украине. В украинском МИД отреагировали

27.01.2022, 19:38, Новости дня
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“В Верховный суд Нидерландов поступило обращение об отмене решения Амстердамского апелляционного суда относительно передачи Украине “скифского золота”, – сказано в сообщении.

В суде подтвердили РИА Новости получение от музеев оккупированного Крыма кассационной жалобы. 

На информацию о жалобе музеев отреагировала в Facebook первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар. Она напомнила, что  26 октября 2021 года суд второй инстанции подтвердил первое судебное решение о возвращении Украине “скифского золота”.

“Мы не удивлены, что российский оккупант хочет продолжить свою грязную игру, чтобы как можно дольше затянуть судебный процесс, который уже длится семь лет. Но сколько бы это ни продолжалось во времени, мы продолжим защиту своих интересов. Мы готовы в третий раз доказать принадлежность артефактов музейному фонду Украины уже в Верховном суде Нидерландов”, – написала Джеппар.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10226367456481808

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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