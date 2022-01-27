 

В РФ началось производство обновленных кроссоверов Haval F7 и F7x

27.01.2022, 19:16, Новости дня
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Завод компании Haval в Тульской области начал серийный выпуск обновленных кроссоверов F7 и F7x для местного рынка.

Первые экземпляры паркетников поступят в свободную продажу уже в следующем месяце. Вместе с тем производитель существенно модернизировал внешний вид, изменив форму бамперов, решетки радиатора, установив новые противотуманные фары. Кроме того, в салоне применили новые материалы отделки, а также дополнили новые цвета кузова.

Вместе с тем приобрести кроссоверы F7 и F7x можно в двух версиях с моторами на 1,5 и 2,0 литра с мощностью 150 и 190 л.с. мощности соответственно. Кроме того, производителем предложена семиступенчатая роботизированная коробка передач. Более точные технические параметры будут известны после поступления к местным дилерам.



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