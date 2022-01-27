Шойгу осмотрел первый летный образец беспилотника «Орион»

Министру обороны РФ Сергею Шойгу 27 января на спецзаводе представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министру обороны представителями компании «Кронштадт» был представлен первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника «Орион» с антенной спутниковой связи», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Спутниковая связь позволит увеличить дальность применения аппарата, так как он может действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

Также было доложено о законтрактованном министерством новом беспилотном комплексе «Сириус», БПЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД», скоростном ударном беспилотнике «Гром».

С беспилотником ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.