Курс доллара на межбанке в Украине превысил семилетний максимум

Согласно данным сайта, последний раз на таком уровне доллар торговался в феврале 2015 года – в марте гривна резко укрепилась до 23 грн/$ и продолжала расти несколько недель.

Скриншот: minfin.com.ua

С тех пор курс доллара не превышал на межбанке отметку в 29 грн/$.

УНИАН объясняет сегодняшний скачек курса ажиотажем на рынке – спрос превышал предложение. К закрытию торгов курс немного стабилизировался: 28,92 грн/$ – продажа, 28,90 грн/$ – покупка. По информации источников “ГОРДОН” на рынке, завтра тоже ожидается снижение.

Стабилизация курса связана с действиями Национального банка – регулятор продал валюту и это частично снизило давление на курс, отмечает УНИАН. Объем сделок на межбанке по состоянию на 13.00 превысил $260 млн.

Нацбанк на сегодня установил курс гривны к доллару на уровне 28,80 грн/$.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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