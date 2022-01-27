 

Курс доллара на межбанке в Украине превысил семилетний максимум

27.01.2022, 18:53, Новости дня
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Согласно данным сайта, последний раз на таком уровне доллар торговался в феврале 2015 года – в марте гривна резко укрепилась до 23 грн/$ и продолжала расти несколько недель. 

Скриншот: minfin.com.ua

С тех пор курс доллара не превышал на межбанке отметку в 29 грн/$. 

УНИАН объясняет сегодняшний скачек курса ажиотажем на рынке – спрос превышал предложение. К закрытию торгов курс немного стабилизировался: 28,92 грн/$ – продажа, 28,90 грн/$ – покупка. По информации источников “ГОРДОН” на рынке, завтра тоже ожидается снижение. 

Стабилизация курса связана с действиями Национального банка – регулятор продал валюту и это частично снизило давление на курс, отмечает УНИАН. Объем сделок на межбанке по состоянию на 13.00 превысил $260 млн. 

Нацбанк на сегодня установил курс гривны к доллару на уровне 28,80 грн/$. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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