 

Роспотребнадзор выявил опасные для здоровья вещества в выпуске журнала Time

27.01.2022, 18:51, Разное
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В результате случайной выборочной проверки зарубежных изданий лаборатория Роспотребнадзора выявила превышение предельной концентрации опасных для здоровья веществ в типографской краске и бумаге одного из выпусков журнала Time, а именно последнего сдвоенного выпуска за январь-февраль 2022 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, все экземпляры выпуска на территории России должны быть изъяты из продажи, так же запрещен ввоз этого выпуска в страну как частными лицами, так и организациями – таможенная служба обязана изымать журнал из багажа и почтовых отправлений.

Также в ведомстве отметили, что хранение и распространение указанного печатного издания может преследоваться правоохранительными органами как нарушение правил обращения с опасными и отравляющими веществами, что может повлечь за собой наказание вплоть до лишения свободы, поэтому рекомендует всем, кто уже имеет такой номер журнала Time, добровольно передать его в полицию или ближайший офис Роспотребнадзора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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