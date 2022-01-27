 

«Экологическая катастрофа» — в Марселе снова бастуют недовольные мусорщики

27.01.2022, 18:46, Новости дня
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В Марселе третий раз за четыре месяца проходит забастовка мусорщиков, недовольных изменившимися условиями труда. Беспомощные жители города называют позицию профсоюзов безответственной, а экологические ассоциации призывают администрацию предотвратить «экологическую катастрофу», передаёт BFM TV.

ЭРИК АКОПЯН, председатель ассоциации «Очистите мой каланк»: Пивная бутылка к пластиковым в пакет…

60 тонн мусора — столько ежемесячно собирает ассоциация Эрика в национальном парке Каланки у Марселя.

ЭРИК АКОПЯН: Чего нам ждать пятой, шестой забастовки? Ждать наводнения, чтобы осознать, что сотни тонн мусора на улицах это плохо?

Его недовольство разделяют 15 других ассоциаций. Они написали открытое письмо, адресованное администрации Марселя, призывая организовать заседание по вопросу уборки города и наконец положить конец тому, что они называют «экологической катастрофой».

АЛЕКСАНДР МЮНЬЕ, председатель ассоциации «Одна выброшенная вещь в день»: Мы можем сократить наше производство, можем приложить усилия. Администрация может лучше стараться.

А на улицах Марселя из-за новой забастовки мусорщиков — третьей за четыре месяца — урны также переполнены. Префектура предполагает, что за каждый день забастовки в общественных местах скапливается по 1000 тонн мусора. Жители ничего не могут с этим поделать.

МАРСЕЛЕЦ: Это всё же немного неправильно по отношению к Марселю городу, в котором мы живём.

ДРУГОЙ МАРСЕЛЕЦ: Это всё-таки один из самых красивых уголков Франции, а сейчас мы оказались в центре свалки. С этим что-то не так (смеётся).

Несмотря на подписанное 20 декабря соглашение, крупнейший профсоюз «Рабочая сила» осуждает пересмотр множества требований. Местные жители считают такую позицию безответственной.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАРСЕЛЯ: Это меня шокирует, такое негодяйское поведение.

ЖИТЕЛЬ МАРСЕЛЯ: Я отлично понимаю, что мы их не интересуем.

Вчера «Рабочая сила» обратилась в административный суд из-за нарушения права на забастовку после того, как префектура полиции привлекла несколько сотен мусорщиков для того, чтобы убрать накопившийся за выходные мусор. Решение должны вынести сегодня.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.



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