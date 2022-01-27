«Экологическая катастрофа» — в Марселе снова бастуют недовольные мусорщики

В Марселе третий раз за четыре месяца проходит забастовка мусорщиков, недовольных изменившимися условиями труда. Беспомощные жители города называют позицию профсоюзов безответственной, а экологические ассоциации призывают администрацию предотвратить «экологическую катастрофу», передаёт BFM TV.

ЭРИК АКОПЯН, председатель ассоциации «Очистите мой каланк»: Пивная бутылка к пластиковым в пакет…

60 тонн мусора — столько ежемесячно собирает ассоциация Эрика в национальном парке Каланки у Марселя.

ЭРИК АКОПЯН: Чего нам ждать — пятой, шестой забастовки? Ждать наводнения, чтобы осознать, что сотни тонн мусора на улицах — это плохо?

Его недовольство разделяют 15 других ассоциаций. Они написали открытое письмо, адресованное администрации Марселя, призывая организовать заседание по вопросу уборки города и наконец положить конец тому, что они называют «экологической катастрофой».

АЛЕКСАНДР МЮНЬЕ, председатель ассоциации «Одна выброшенная вещь в день»: Мы можем сократить наше производство, можем приложить усилия. Администрация может лучше стараться.

А на улицах Марселя из-за новой забастовки мусорщиков — третьей за четыре месяца — урны также переполнены. Префектура предполагает, что за каждый день забастовки в общественных местах скапливается по 1000 тонн мусора. Жители ничего не могут с этим поделать.

МАРСЕЛЕЦ: Это всё же немного неправильно по отношению к Марселю — городу, в котором мы живём.

ДРУГОЙ МАРСЕЛЕЦ: Это всё-таки один из самых красивых уголков Франции, а сейчас мы оказались в центре свалки. С этим что-то не так (смеётся).

Несмотря на подписанное 20 декабря соглашение, крупнейший профсоюз «Рабочая сила» осуждает пересмотр множества требований. Местные жители считают такую позицию безответственной.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАРСЕЛЯ: Это меня шокирует, такое негодяйское поведение.

ЖИТЕЛЬ МАРСЕЛЯ: Я отлично понимаю, что мы их не интересуем.

Вчера «Рабочая сила» обратилась в административный суд из-за нарушения права на забастовку после того, как префектура полиции привлекла несколько сотен мусорщиков для того, чтобы убрать накопившийся за выходные мусор. Решение должны вынести сегодня.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.