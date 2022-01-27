Мнение: Решил отомстить
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Относительно задержанного в Днепропетровске солдата Рябчука, который убил 5 и ранил еще 5 человек.
За 2 месяца до расстрела, Рябчук доложил руководству о драке между солдатами. Руководство закрыло на это глаза, сам Рябчук получил репутацию "стукача" и над ним начались издевательства, которые продолжались вплоть до расстрела. Рябчук таким образом решил отомстить за это. Сам Рябчук характеризовался как воспитанный человек из набожной семьи протестантов-пятидесятников. Клоуны типа Геращенко уже вовсю пытаются лепить из Рябчука психа.
Видео расстрела. Полное тут https://twitter.com/AAglush/status/1486671239477346311
Рябчук рассказывает, как расстрелял сослуживцев и сбежал с территории завода.
Рябчук сам сдался, хотя в укро-СМИ уже успели объявить про "спец.опеацию".
"Спецоперация" оказалась выездом по адресу, который указал сам Рябчук.
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Источник: Colonel Cassad
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